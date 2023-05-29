المعهد القومي للأورام اطباء يعملوا فى صمت 

كتب : خالد كمال

شهد المعهد القومي للأورام، تطورات عدة فى عهد استاذ دكتور “محمد عبدالمعطي سمره ” عميد المعهد القومي للأورام بأفتتاحة المبنى الجنوبي الذي يؤدى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد بنسبة 50% وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات جامعة القاهرة.

يأتى المبنى الجنوبي للمعهد القومي للأورام في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية للنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة للمواطنين.

يتقدم مجلس إدارة المنظمة المصرية الدوليه لحقوق الانسان والصحفى خالد الدومة أمين عام نقابة الصحفيين الاحرار بالشكرا والعرفان لكل من .

استاذ دكتور محمد عبدالمعطي سمره عميد المعهد القومي للأورام

دكتور رافت عبدالفتاح مدير المعهد القومي للأورام

استاذ دكتور طارق خيري وكيل المعهد القومي للأورام للدراسات العليا والبحث

استاذ دكتور وائل عبدالوهاب علي السعيد مدير العيادات بالمعهد القومي للأورام

دكتور عماد عبيد وكيل المعهد لشؤون البيئة

استاذ دكتور فريد نائب مدير المعهد القومي للأورام

دكتور رنا حمدي نائب مدير المعهد القومي للأورام

تفخر المنظمة المصرية الدولية للحقوق الأنسان والتنمية وتعتز بإختياركم افضل شخصيه مجتمعية متميزة لهذا العام وتتقدم لكم اسمي الشكر الأمتنان والتقدير والأحترام لما قدمتوه للوطن وللمواطنين ومؤسسات الدولة والأنسانية من أعمال جليلة يشهد لها الجميع بأنها كانت عنوان حقيقي للعمل العام والخدمي والتنموي والحقوقي للمرضى الذي يعد نموذج يحتزي به لبناء الأوطان فلكم منا الشكر الأمتنان والتقدير ومن الله التوفيق والنجاح