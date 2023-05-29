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اجتماع طارئ لتحالف الأحزاب المصرية لمناقشة محاور الحوار الوطني.. اليوم

اجتماع طارئ لتحالف الأحزاب المصرية لمناقشة محاور الحوار الوطني.. اليوم

كشف النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن التحالف سيعقد اجتماعا اليوم الإثنين بمقر حزب إرادة جيل لمواصلة النقاش في محاور الحوار الوطني.

وأشار “مطر” إلى أن أجندة الاجتماع تتضمن أيضا تقييم مشاركة قيادات تحالف الأحزاب المصرية خلال الجلسات التي تمت بالحوار الوطني خلال الأسابيع الماضية، مؤكدا أن جميع الأحزاب المنضوية تحت لواء تحالف الأحزاب تقدموا بمقترحات لمجلس أمناء الحوار الوطني حول التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وأكد النائب تيسير مطر، أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الدعوة للحوار الوطني في حفل إفطار الأسرة المصرية، والأحزاب والقوى السياسية في حالة حوار وحراك غير طبيعي، وهو الأمر الذي انعكس بحالة إيجابية على الجميع”.

وأكد أن أفضل شيئا تسببت فيه دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني هو أن رؤساء الأحزاب أصبحوا يتحدثون معا، وهناك حوارا بين شباب الأحزاب، للاستعداد للحوار وتقديم ملفاتهم ومقترحات.

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