عاجل .. هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم الأحد التفاصيل في التقرير

عاجل .. هيئة الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس اليوم الأحد

التفاصيل في التقرير

تنشر لكم حالة الطقس، ودرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد 28 مايو 2023، على كافة أنحاء الجمهورية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، طقس معتدل في الصباح الباكر حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد دافئ على السواحل الغربية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد اليوم نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية، تكون متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل للسيول على وسط وجنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة ورعدية على شمال وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة.

ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 19 درجة.

وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة.

وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة.

وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.