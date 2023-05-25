مؤسسة محمد رشيد تحتضن مبادرة فن النحت الخزفى بالأسكندرية ،بمشاركة كوكبة من المبدعين .
كتبت /دعاءالنمر
قامت مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والإجتماعية منذ أيام قليلة بإطلاق مبادرة لملتقى فن النحت الخزفى بالإسكندرية ، وفتح ورش للتدريب الشباب من طلاب الكليات والمعاهد وغيرهم ، وهى تجربة فنية مستوحاه من البيئة السكندرية وذلك بمشاركة ١٥ فناناً وفنانة من مختلف أنحاء مصر ، وسوف يتم عرض الأعمال فى معرض فنى ضخم منتصف شهر يونيو القادم بمتحف الفنون الجميلة،بمشاركة فريق كورال محمد رشيد.
في مبادرة هامة لإعادة النشاط الفنى و التشكيلي لمدينة “الأسكندرية ” نظمت مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية والإجتماعية ملتقي محمد رشيد للنحت الخزفي المقام حالياً بمتحف الفنون الجميلة ،مع العلم أن مقر مؤسسة محمد رشيد بالإسكندرية ترأسه السيدة “حسنة رشيد ” ورئيس ملتقى محمد رشيد للنحت الخزفى.
ومن خلال تصريح للدكتورة “غادة جلال” قومسير الملتقى ورئيس قسم النحت الخزفي الأسبق بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، أن مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية وفرت كافة الإمكانيات المادية التى تهدف لإنجاح الملتقى ،
وذلك من خلال فتح الورش الفنية للفنانين المشاركين و تنظيم الورش الفنية المصاحبة للملتقى ؛ والإستعداد الكامل لمعرض وحفل الختام .
ومن جهة أخرى رحب أ “علي سعيد” مدير متحف الفنون الجميلة بمنطقة محرم بك بإقامة المبادرة ودعمه الكامل لها ، وبدعم وتشجيع من الدكتور “وليد قانوش” رئيس( قطاع الفنون التشكيلية بمصر) .
كما ساهمت أسرة “مؤسسة الإسكندريه للحراريات ” في توفير الخامات الازمة لدعم الورش الفنية والتي تتعامل معها لأول مره الكليات الفنية بجامعه الإسكندرية من طلاب الكلية و الدراسات العليا و أعضاء هيئة التدريس أيضاً من كلية الفنون الجميلة و كلية التربية النوعية ،
ومن خلال زيارة قام بها ” أ. يوسف ربيع ” نائب رئيس مؤسسة محمد رشيد للتنمية الثقافية برفقة الفنان الكبير الدكتور حسين الشابورى أعرب عن سعادته لماتحققه هذه المبادرة من دعم للمواهب وفتح أفق ومنافذ جديدة للإبداع ،
حيث شارك بالملتقى خمسة عشر فناناً فى الفن التشكيلى و النحت الخزفي بجمهورية مصر العربية من أجيال مختلفة تمثل الحركة التشكيلية المعاصرة بمصر.
وآضافت الدكتورة غادة جلال قومسير الملتقى أن كافة أعمال الفنانين المشاركين بالملتقى سوف يتم إقتنائها بمجموعه الأعمال الفنية بالمعرض الدائم و متحف مؤسسة رشيد للتنمية الثقافية بعد إنتهاء المعرض .
ومن أهم الفنانين المشاركين فى ملتقى فن النحت الخزفى فى الإسكندرية :-
– الفنانه/ زينب محمد سالم – أستاذ متفرغ بقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان –
– الفنانه / غاده جلال حامد – أستاذ النحت الخزفي و رئيس قسم النحت سابقا بكلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندريه ؛
– الفنانة / نوال أحمد إبراهيم خضر – أستاذ و رئيس قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان – و عضو بالعديد من المؤسسات و الجمعيات العربية ،
– الفنان / أسامه إمام – عضو الأكاديميه الدولية للخزف بسويسرا ،
– الفنان / ماهر حسين محمد عراقيب – أستاذ مساعد بكلية التربية الفنية – جامعة طنطا،
– الفنانة / مروة زكريا محمد – عضو هيئه تدرس بقسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان و عضو الأكاديميه الدولية للخزف بسويسرا ؛
ـ الفنان / أحمد عبد الكريم – مثل مصر في بينالي فينيسيا الدولي بايطاليا و حصل الجائزة الكبرى بصالون الشباب الـ15 .
الفنانه ايمان كرم – عضو هيئه تدريس بقسم النحت – كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندريه ؛
ـ الفنانه رينال عبد المحسن – عضو هيئه تدريس بقسم النحت – كلية الفنون الجميلة جامعة الاسكندريه ،
ـالفنانه / مروة زكي – عضو هيئة تدريس بقسم النحت كلية الفنون الجميلة جامعه الاسكندريه و المدير المؤسس لمشروع التنمية عن طريق الفن يلا نبدع للنشء و أطفال المدن المطورة بشاير الخير 1-2 ؛
ـ الفنانه / انجي عمارة – بدأت الحركة الفنية منذ 2015 بالمشاركة من العديد من المعارض الجماعية المحلية و شاركت في مهرجان تشويس للنسويه المنظم بمعهد جوتا كما حصلت علي فنان مقيم باتلييه الاسكندريه وجوائز اخرى،
ـ الفنان حسام زكي – عضو هيئه تدريس معاون بقسم النحت كلية الفنون الجميلة جامعه الاسكندرية،