أخبار مصرعاجل

” ذهب الفراعنة ” القدماء المصريين أول من أكتشفوا مناجم الذهب فى التاريخ ..

” ذهب الفراعنة “
القدماء المصريين أول من أكتشفوا مناجم الذهب فى التاريخ ..

كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت

اكتشف المصريون القدماء الذهب منذ أقدم العصور، وكانوا أول من استعملوا الذهب واكتشفوا نحو 125 منجمًا بالصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة، والتى كانت تسمى بأرض الذهب باللغة المصرية القديمة.
وكانت أرض مصر غنية بالذهب . وقد قال أحد حكام الشرق الأدنى للملك أمنحتب الثالث «ابعث لى بكمية من الذهب لأن الذهب فى بلادك مثل التراب»
وتشير البردية الذهبية فى متحف تورينو فى إيطاليا من عهد الملك سيتى الأول من الأسرة التاسعة عشرة إلى مناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية، أما الاكتشافات الأثرية المتعاقبة فتعكس تمتُّع المصريين القدماء بخبرة هائلة فى مجال التنقيب عن الذهب واستخراجه من عروق الكوارتز، فضلا عن خبرتهم الكبيرة فى مجال تصنيعه. واستخدموا النار والغاب المصنوع من الخزف لصهره.

وتشير المناظر الموجودة على جدران المقابر المصرية القديمة إلى أن المصريين القدماء أدخلوا النار فى صناعة الذهب.
وتصور هذه المناظر العمال وهم يصهرون المعدن فى أوعية كبيرة من الخزف يقف حولها العديد من العمال وهم ينفخون النار بأنابيب طويلة من الغاب، وأطرافها من الخزف الذى لا يحترق، ثم يصبون الذهب بعد صهره فى قوالب لعمل الحلى. وكانت التقنيات الأولية المستخدمة فى صناعة الذهب فى المراحل الأولى عند المصريين القدماء لم تكن تعتمد على النار، بل كانت تعتمد على تحويل الأشكال وتغييرها بواسطة المطرقة والسندان وأدوات الضغط. وكانت أنامل الأقزام وراء دقة صياغة المشغولات. وصنع الفراعنة من الذهب أشياء كثيرة. وهناك قبة ذهبية ضمن آثار مقبرة الملكة حتب حرس، والدة الملك خوفو وزوجة

الملك سنفرو، وقناع الملك توت عنخ آمون الذى يزن نحو 11 كيلوجرامًا وتابوته الذى يزن حوالى 110,5 كيلوجرام من الذهب الخالص. وارتدى الفراعنة الكثير من الذهب فى مجوهراتهم الثمينة. وتم استخدام الذهب فى منحوتاتهم الجميلة. وتم تخصيصه

لكبار رجال الدولة. ودفن الفراعنة الذهب معهم. ولم يعبد المصريون القدماء الذهب وقدسوا اللون الذهبى الذى كان يرمز إلى لون أشعة الشمس.
وارتبطت صناعة الذهب عند المصريين القدماء بعقيدة الخلود؛ لأن لونه لا يتغير بمرور الزمن. وكانت صناعة الذهب من أهم الحرف المصرية، وارتبط الذهب بالطقوس الجنائزية والمعتقدات. ويحتل الذهب فى الحضارة الفرعونية أهمية كبيرة فى الحياة الاجتماعية وطقوس الموت والحياة، واشتهرت مصر القديمة بمناجمها التى استخرج منها الذهب بوفرة والمصنوعات الذهبية والحلى الفرعونى. وهناك قطع مهمة من حُلى الفراعنة جاءت من تانيس (صان الحجر) مثل القناع الذهبى للملك بسوسنس الأول من الأسرة الحادية والعشرين، ومجموعات عديدة من الأوانى الذهبية، وكذلك التاج الذهبى للأميرة سات حتحور يونت، فضلا عن أساور الملكة حتب حرس من الأسرة الرابعة، وأساور من عهد الملك جر من الأسرة الأولى.

لقد كان الذهب عند المصريين القدماء من الأشياء المهمة التى يزينون بها حياتهم وعالمهم الآخر، فعاشت كنوزهم الذهبية من مصر القديمة قادمة إلينا من عالمهم البعيد كى تسحر عقولنا بجمالها الأخاذ الذى ليس له مثيل فى العالم كله.
إنه عالم أرض الحضارات المصرية الساحر .

Post Views: 102

مقالات ذات صلة

Photo of محافظ بني سويف يشهد إطلاق حملة “في كل ثانية حياة”

محافظ بني سويف يشهد إطلاق حملة “في كل ثانية حياة”

منذ 7 ساعات
Photo of أخاطب طيفهُ

أخاطب طيفهُ

منذ 7 ساعات
Photo of لاڤيينا يشكو حكم مباراته مع شبان قنا

لاڤيينا يشكو حكم مباراته مع شبان قنا

منذ 9 ساعات
Photo of “تايمز أوف إسرائيل”: بعد أشهر من التأخير.. الإمارات ستستقبل نتنياهو

“تايمز أوف إسرائيل”: بعد أشهر من التأخير.. الإمارات ستستقبل نتنياهو

منذ 12 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!