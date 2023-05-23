” ذهب الفراعنة “
القدماء المصريين أول من أكتشفوا مناجم الذهب فى التاريخ ..
كتب دكتور/ ياسر أيوب ثابت
اكتشف المصريون القدماء الذهب منذ أقدم العصور، وكانوا أول من استعملوا الذهب واكتشفوا نحو 125 منجمًا بالصحراء الشرقية ومنطقة البحر الأحمر والنوبة، والتى كانت تسمى بأرض الذهب باللغة المصرية القديمة.
وكانت أرض مصر غنية بالذهب . وقد قال أحد حكام الشرق الأدنى للملك أمنحتب الثالث «ابعث لى بكمية من الذهب لأن الذهب فى بلادك مثل التراب»
وتشير البردية الذهبية فى متحف تورينو فى إيطاليا من عهد الملك سيتى الأول من الأسرة التاسعة عشرة إلى مناجم الذهب المنتشرة بالصحراء الشرقية، أما الاكتشافات الأثرية المتعاقبة فتعكس تمتُّع المصريين القدماء بخبرة هائلة فى مجال التنقيب عن الذهب واستخراجه من عروق الكوارتز، فضلا عن خبرتهم الكبيرة فى مجال تصنيعه. واستخدموا النار والغاب المصنوع من الخزف لصهره.