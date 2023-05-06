عاجل الهجان .. إزالة 183 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات صور

تأهيل وتدريب المرأة المعيلة على المشروعات الصغير والمتناهية الصغر بقرى حياة كريمة باسوان

الفرعون المصري صلاح على موعد مع تحطيم رقم حسام حسن التاريخي في مباراة الليلة