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عاجل الهجان .. إزالة 183 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات صور

عاجل الهجان .. إزالة 183 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات صور

بعد مرور أسبوع :محافظ القليوبية: إزالة 183 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات

أكد عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية، انتظام العمل في المرحلة الأولى من الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت ” السبت الماضي” تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف .
ومن الجدير بالذكر أنه تم اليوم عمل حملة مكبرة بحي شرق شبرا الخيمة برئاسة اللواء/ أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، ليصل إجمالي ما تم إزالته منذ انطلاق الموجة 183 حالة تعدي على أملاك الري والزراعة والنيل وأملاك خاصة على مساحة 21.152 م2.


وجدير بالذكر أن الموجة الحالية من من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وبدأت ” السبت الماضي ” بالمرحلة الأولى والتي تستمر حتى19 مايو الجاري، ،تليها المرحلة الثانية في المدة من 27 مايو حتى 16 يونيو ، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل .

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