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فعاليات انتقاء الطلاب ضمن آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين

فعاليات انتقاء الطلاب ضمن آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين

كتبت الدكتورة نجلاء صالح

تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، تتم اليوم عملية الانتقاء للطلاب ضمن آليات اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا في مختلف الألعاب وذلك بمقر المدينة الرياضية ببورسعيد

يشارك في مرحلة الانتقاء إجمالي ١٤٠٠ من تلاميذ المدارس لاختيار ١٦٨ مشارك كمرحلة أولي في ٧ مراكز بمحافظات ( القاهرة – المنوفية – القليوببة – بورسعيد – الغربية – الشرقية – الدقهلية ) بواقع مركز لكل محافظة ليكون قوام المركز الواحد عدد ( ٢٤ مشارك ) وذلك بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم ومراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظات من خلال هيكل إداري بالمراكز
مرحلة تنفيذ المشروع علي مدار ٧ أشهر حيث يتم فيها التدريب علي المهارات الأساسية للعبة وتقييم فتري للمراكز وتنفيذ لقاءات مجمعة بين المراكز بعضها البعض وإعداد لقاءات تنافسية مع الفرق الأخري بالأندية الأخري

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