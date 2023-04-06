عميد آداب دمنهور في ذكرى العاشر من رمضان استعادة الكرامة كان نتيجة صادقة لجيش باسل وشعب أصيل
كتب : د. عصام المصري
أقامت كلية الآداب جامعة دمنهور ندوة قيمة بمناسبة ذكري العاشر من رمضان تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد رئيس جامعة دمنهور وبحضور وإشراف الأستاذ الدكتور وفدي أبو النضر عميد كلية الآداب والأستاذة الدكتورة إيمان بركات وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا..حاضر فيها اللواء يحي اللقاني مع عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.. أكد خلال كلمته علي أنه يجب علينا أن نتحلى بروح العاشر من رمضان فى مواجهة التحديات والمؤامرات وجماعات الإرهاب والتطرف، فروح العاشر من رمضان صنعت نصرًا أحيا أمة وأعاد لها كرامتها وساعدها فى بناء دولة متقدمة، وهذا النصر رسم لها استراتيجية للتنمية والتقدم، وبث فى نفوس الشعب الأمل، وحفزهم على العمل والبناء والإنتاج، وعدم الركون إلى الكسل والتواكل، ورسخ فى نفوسهم قيمة الانتصار على التحديات فى الاقتصاد والتعليم والصحة ومكافحة الفساد، ونشر التعاون والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، والأخذ بالأسباب والتخطيط الدقيق وبذل الأنفس والأموال كان سببًا رئيسيًّا فى انتصارات العاشر من رمضان التى تعد نقطة فارقة فى العسكرية المصرية، وفى تاريخ العالم العربي بأكمله ..