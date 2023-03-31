قوافل الخير تجمعنا في رمضان”

هكذا أطلقت مؤسسة “إنقاذ حياه” شعارها في ظل الأجواء الرمضانية

كتبت/دعاء نايل

فتحت مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان آبوابها لإستقبال أعداد كبيرة من المتطوعين من عدة دول مختلفه من محافظات مصر وماليزيا وأميريكا

وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مؤسسة “إنقاذ حياه” ومؤسسة معانا لإنقاذ إنسان

وهذا لـ تعبئة (١٥) طن من المواد الغذائيه لعمل شنط رمضان لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً والمتعففين في قرى مصر

وشارك بالتعبئه الكثير من الحضور

_ أبرزهم نائب محافظ الجيزه الدكتوره “هند عبد الحليم”

وقامت بتعبئه المواد الغذائيه مع المتطوعين في سعاده عارمه

_ كما شارك الفاعليات أيضاً الفنانه المتألقه “حنان شوقي ” بأجواء حب ودفئ بين الحضور

_ كما شارك في خير هذا اليوم الفنان المبدع “ماهر محمود”

الذي أمتع جميع الحضور بصوته الجميل مع أغاني رمضانيه رائعه

_ وشارك أيضاً في التعبئه الفنان الراقي “مجدي فكري”

_ وشاركت في الأجواء بمنتهى الحب البلوجر “رولين القاسم”

_ وشاركت في اليوم أيضاً الشيف ” زوبا” صاحبة اليد المميزه في طهو الطعام

. شارك في اليوم الكثير من المشاهير والإعلاميين والصحافيين الذين يؤمنون بما تقوما به المؤسستين لخدمة المواطنين من المحتاجين ومن المشردين بلا مأوى في جميع بقاع مصر

_ وقال المهندس “محمود وحيد”

رئيس مجلس إدارة مؤسسة ” معانا لإنقاذ إنسان” ومؤسسة “إنقاذ حياة”

أن المؤسسه معتاده على هذه الفاعليات طوال العام ولكنهم يكثفون جهودهم في شهر رمضان المبارك لأنه الشهر الذي يكثر فيه الخير

وأضاف المهندس “محمود وحيد”

إن هذه الأغذيه بالشراكة مع جروب أصدقاء في الخير تحت إدارة الأستاذة “رانيا الرامي” التي تشاركنا في أغلب أعمالنا الخيريه التي نسعى لتنفيذها في محافظات مصر

وتمنى أن يكبر وصل العطاء ويستمر ليصل لجميع البيوت المحتاجه من أهالينا المتعففين والسائلين وأختتم اليوم بدعوه “اللهم إستخدمنا ولا تستبدلنا جميعاً”