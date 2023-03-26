شاركت الشرقية فى ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة عن المنشآت العامة
الشرقية/مرفت عبد القادر
أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مشاركة محافظة الشرقية بالأمس فى فعالية ساعة الأرض بإطفاء الأنوار غير الضرورية عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل من الساعة 8.30 :9.30 مساءاً ،وذلك للتأكيد على دور المحافظة الرائد فى مجال الحفاظ على البيئة و رفع الوعى حول تغير المناخ لدى المواطنين وتعزيز الإنتماء للبيئة وإعداد جيل جديد من أصدقاء البيئة قادر على إحداث تغير تجاه العادات السلبية على كوكب الأرض لافتاً أن الحدث يُعد رمزا “للوحدة والأمل” في مستقبل أكثر استدامة وفرصة للتعبير عن دعمنا للكوكب الذى نعيش فيه وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية ، مضيفا أن الهدف الأساسى من إطفاء الأنوار هو توحيد الشعوب فى مهمة حماية الكوكب.