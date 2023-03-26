عاجلمحافظات

شاركت الشرقية فى ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة عن المنشآت العامة

شاركت الشرقية فى ساعة الأرض بإطفاء الأنوار لمدة ساعة عن المنشآت العامة

الشرقية/مرفت عبد القادر

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ،مشاركة محافظة الشرقية بالأمس فى فعالية ساعة الأرض بإطفاء الأنوار غير الضرورية عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل من الساعة 8.30 :9.30 مساءاً ،وذلك للتأكيد على دور المحافظة الرائد فى مجال الحفاظ على البيئة و رفع الوعى حول تغير المناخ لدى المواطنين وتعزيز الإنتماء للبيئة وإعداد جيل جديد من أصدقاء البيئة قادر على إحداث تغير تجاه العادات السلبية على كوكب الأرض لافتاً أن الحدث يُعد رمزا “للوحدة والأمل” في مستقبل أكثر استدامة وفرصة للتعبير عن دعمنا للكوكب الذى نعيش فيه وإصرارنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات المناخية ، مضيفا أن الهدف الأساسى من إطفاء الأنوار هو توحيد الشعوب فى مهمة حماية الكوكب.

وأشار الأستاذ مراد رأفت السكرتير العام المساعد لمحافظة الشرقية إنه تم اطفاء الأنوار غير الهامة عن المنشآت العامة والمصانع والمنازل والمبانى البارزة بمختلف مراكز ومدن المحافظة وذلك امس السبت الموافق 25 مارس الجارى من الساعة الثامنة والنصف مساءاً ولمدة ساعة بهدف زيادة الوعي حول حماية وصون الطبيعة ومعالجة أزمة المناخ وتبني الاقتصاد الأخضر والدائري، والعمل أيضا معا لتشكيل مستقبل أكثر إشراقا ومستدام لجميع الأجيال الحالية والمستقبلية إن شاء الله .

ومن جانبه أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمى بالشرقية والإسماعيلية بأنه تم تنظيم فعالية ساعة الأرض هذا العام تحت شعار “شارك معنا أهم 60 دقيقة من اجل الأرض وحماية كوكبنا ” بهدف توفير الطاقة وتقليل انبعاث غاز ثانى اكسيد الكربون المسبب لظاهرة الإحتباس الحرارى والحفاظ على كوكب الأرض من التغيرات المناخية.

وفى سياق متصل طالب محافظ الشرقية المواطنين بضرورة المشاركة فى فعالية “ساعة الأرض ” بإطفاء الأنوار غير الضرورية وترشيد استهلاك الكهرباء للحد من ظاهرة الإحتباس الحرارى .

Post Views: 55
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of استغاثة عاجلة إلى الرئيس السيسي من مدرسى إدارة شرق شبرا الخيمة

استغاثة عاجلة إلى الرئيس السيسي من مدرسى إدارة شرق شبرا الخيمة

منذ 54 دقيقة
Photo of القبض على سيدة والتخفي وراء النقاب لتسول بالقاهرة

القبض على سيدة والتخفي وراء النقاب لتسول بالقاهرة

منذ 20 ساعة
Photo of مخرج “فندق خمس هموم” عمل فنى يجمع نجوم العالم العربي

مخرج “فندق خمس هموم” عمل فنى يجمع نجوم العالم العربي

منذ 22 ساعة
Photo of علم من أعلام التصوف الزاهد الورع الناسك (الحارث بن أسد المحاسبي)

علم من أعلام التصوف الزاهد الورع الناسك (الحارث بن أسد المحاسبي)

منذ 23 ساعة
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!