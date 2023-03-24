خشية من موجة هجرة غير مسبوقة.. ميلوني وماكرون يدعوان إلى دعم تونس لتحقيق الاستقرار

وأوضحت أنها أثارت أيضا الموضوع خلال الاجتماع الثنائي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما نقلته وكالة “فرانس براس”.

وردا على سؤال حول بعثة إيطالية فرنسية محتملة إلى تونس مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، قالت ميلوني “نعم، هناك بعثة على مستوى وزيري الخارجية، كثيرون في الوقت الحالي يتجهون إلى تونس”.

وشددت على “ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين أي صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي”.

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف ضغط الهجرة