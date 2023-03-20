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بناء الإنسان من خلال الأنشطة هدف أساسي للمعهد العالي للغات بالمنيا

بناء الإنسان من خلال الأنشطة هدف أساسي للمعهد العالي للغات بالمنيا.

د.طارق عبدالمجيد

تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور جمال التلاوي رئيس مجلس الإدارة
والأستاذ الدكتور محمد عبد الواحد عميد المعهد وإشراف د.طارق عبدالمجيد
د.احمد نصرت
د.خالد عبدالراضي
والأمين العام د.هالة مرجان

أقام المعهد العالي للغات بالمنيا الأنشطة الطلابية بإقامة مسابقات في كرة القدم وكرة الطائرة، وكذلك مسابقة لتنس الطاولة والشطرنج.
وقد شارك في هذه الأنشطة عدد كبير من الطلاب والطالبات؛ وذلك تنفيذا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية

بالاهتمام بالنشء جسميا وعقليا.
ومن الفعاليات التى أقامها المعهد اكتشاف مواهب الطلاب الفنية وذلك من خلال إقامة معرض للصور والمشغولات اليدوية من تنفيذ الطلاب .

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