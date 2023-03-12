ننشر بالاسماء مصرع واصابة 4 اشخاص فى انقلاب سيارة على طريق خط 13 بطوخ

لقى شخص مصرعة واصيب 3 آخرين فى حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق خط 13 “بنها – العمار ” امام قرية زاوة بلتان وتم نقل الجثة والمصابين الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية إخطارا من إدارة المرور بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى على طريق خط 13 دائرة مركز شرطة طوخ ووقوع وفيات ومصابين.

انتقل العميد تامر موسى مامور المركز والمقدم محمد فتحى رئيس مباحث المركز و قوة أمنية وسيارات الاسعاف لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكى علي طريق “خط 12″ بنها – العمار” امام زاوية بلتان وأسفر الحادث عن مصرع احمد عطا محمد سليمان من طحلة ” جثة ” واصابة كلا من احمد مسعد صقر 23 سنه ” امياي ” اشتباه ما بعد الارتجاج ومحمد جمال عبد الوهاب 37 سنه ” امياى ” اشتباه كسر بالساعد الايمن واحمد رجب محمد 35 ” امياي ” اشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفي بنها التعليمى.