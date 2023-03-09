اورانج يهزم نيو جيزة بخماسية فى ختام دورى منطقة الجيزة

كتب -مسعد مجاهد

أنهى فريق أورانج بقيادة المدير الفنى تامر عبدالخالق الاسبوع الاخير من عمر مسابقة القسم الرابع المجموعة الرابعة التى تشرف عليها منطقة الجيزه لكرة القدم ،بالفوز الكبير على فريق نيو جيزه بخماسية نظيفه فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب المؤسسة العمالية بشبرا

نجح فريق اورانج فى إنهاء الموسم الرياضى بفوز غالى وكبير على فريق نيو جيزه بخمسة أهداف نظيفه، لينهى الموسم دون هزيمه واحدة ،سجل اهداف فريق أورانج “زيزو”،”ريشه” ،”بلحه”،

وهدفين لمحمد سيد “حتاوى” .

حضر اللقاء الثنائي مستر أمجد بخيت المشرف العام على النشاط الرياضي والكابتن حسين سويلم المشرف على الفريق الأول، وعقب نهاية المباراه وجهوا الشكر والتهنئة للجهاز الفنى واللاعبين على المستوى الطيب والفوز الكبير والختام القوى قبل الانتقال إلى الدرجه التالته ،وايضا تلقى تامر عبدالخالق المدير الفنى للفريق الأول اتصال هاتفى بالتبركه والتهنئة من رئيس الشركة مستر هانى سمير ونائب والمستشار القانوني الاستاذ محمد امام بالفوز فى مباراة نيو جيزه والصعود للقسم الثالث.

كما وجه تامر عبدالخالق كل الشكر لجميع اللاعبين والجهاز الفنى المكون من :

أمجد بخيت مشرف عام ع الكره

حسين سويلم مشرف ع الفريق

تامر عبد الخالق مدير فنى

أحمد البدرى مدرب عام

محمد عصام مدرب

محمد سالم مدرب حراس

شريف مدرب أحمال

وائل عبدالجواد م ادارى

مسعد مجاهد إدارى ومنسق

وليد السعيد شئون لاعبين

محمود عليش علاج طبيعي

وقال تامر عبدالخالق بالرغم من أنه موسم صعب ولكن بذلنا جهد كبير وكنا على قدر المسؤولية ووفينا بالعهد مع المسئولين وحققنا الهدف المطلوب ويرجع ذلك للدعم والمساندة المستمرة من قبل منظومة أورانج التى ولدت كبيره،وأيضا الالتزام بلائحة الفريق وتذليل العقبات التى واجهت الجهاز واللاعبين منذ بدء فترة الإعداد الاولية حتى آخر مباراة فى عمر الدورى ،بالتناسق مع المسئولين عن ملف كرة القدم لشركة أورانج أمجد بخيت،حسين سويلم .

شكرا للمنظومة المحترمة على ما قدمته من دعم ومساندة للجهاز الفنى واللاعبين خلال الموسم.