أخبار مصرعاجل

( المرأة المصرية أيقونة النجاح ) مصر للغات تكرم قاضيات مصر وتحتفل بيوم المرأة العالمى

( المرأة المصرية أيقونة النجاح )

مصر للغات تكرم قاضيات مصر وتحتفل بيوم المرأة العالمى

كتب محمد الشافعى

احتفلت مدارس مصر للغات الأربعاء 8 مارس باليوم العالمى للمرأة تحت شعار ” المرأة المصرية أيقونة النجاح ” ، وذلك بمسرح المدارس .
حيث وجهت الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس الدعوة إلى أول قاضيات لمصر من أولياء الأمور اللاتى صدر لهن قرار رئيس الجمهورية بتعيينهن لأول مرة فى تاريخ مصر قاضيات تعتلين منصات القضاء وذلك تكريما للمرأة المصرية لعرض تجربتهن وانجازاتهن لتشجيع وحث الطلاب على الارتقاء فى السعى والنجاح فى العمل وهن ، المستشارة شيرين فاروق وشاحى رئيس محكمة استئناف القاهرة دائرة الأسرة ، و المستشارة سميرة محمد عبد الستار القاضى

بمجلس الدولة ، والمستشارة يمنى محمد بدير مستشارة إدارة تسكين وتنقلات مستشارى وأعضاء هيئة قضايا الدولة ،وكان فى استقبالهم المهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة ود. شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس والسيدة أمانى حسنى عضو مجلس الإدارة .

وكان الإستقبال حافلا من خلال إدارة المدارس وهيئة التدريس والطلاب وتناولت القاضيات مع الطلاب فى ندوة نقاشية ناجحة كيفية الوصول إلى النجاح والحفاظ عليه بل والسعى إلى الانجاز والإرتقاء الأفضل دائما وان يكون الوطن هو الهدف الأسمى لأى نجاح وأن تقدم الشعوب لابد وأن يكون بدمج المرأة فى المجتمع ، ولقد حقق المجتمع المصرى تلك المعادلة واستمعوا إلى استفهامات الطلاب وجاوابوا عليها

وقامت الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس ، بتكريم القاضيات بتقديم درع المدارس لهن وسط تحية الحضور من هيئة التدريس والطلاب .
** واعربت .. ان هذا اليوم اضافة جديدة تسجل فى تاريخ مدارس مصر للغات تحت عنوان اليوم ” المرأة المصرية أيقونة النجاح ” تمشيا مع توجهات القيادة السياسية فى مصر وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية فى الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها فى المجتمع حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل ، كان هذا هو نبراسنا للاحتفال
واليوم أقول للشباب والشابات المصريات ضرورة التمسك بأحلامهم حتى تحقيقها ، واحيى كل أمرأة فى مصر وبخاصة قاضيات مصر الفضليات وممثليهم اليوم اللاتى حضرن احتفالية مصر للغات ، وأتوجه لكل نساء مصر بتحية فخر وتقدير ، فعلى مر التاريخ كانت المرأة المصرية هى الصانع لمجد الوطن الذى يستمد عظمته من عبقريتها كام حنونة وزوجة وفية واخت فاضلة وابنه تملأ الحياة بهجة وسعادة ،فكل التحية لعظيمات مصر وفتياتها فبهن وبتضحياتهن ستحيا على الدوام مصرنا الكبيرة

** واعرب المهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة .. عن بالغ سعادته وفخره بهذا المشهد العظيم الذي يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية في عصرها الذهبى في ظل قيادة سياسية واعية داعمة دائمة لتمكين المرأة المصرية، مما يعكس أيضا نجاح المرأة في هذا المجال وتمكنها من أدواتها التي أهلتها للوصول إلى المزيد من المناصب.
واضاف بأن تنظيم مدارس مصر للغات لتلك الإحتفالية هو فخر لنا جميعا لأن بيننا قاضيات مصر أولياء أمور قدموا لنا تجاربهم ونجاحتهم لتكون نموذج لأبنائنا الطلاب وهو التقليد الذى تنتهجه دوما مدارس مصر للغات لتوعية الطلاب فى كافة الاتجاهات الحياتية لإنتاج جيل جديد قادر على التأقلم مع تحديثات العالم
** وقالت المستشارة سميرة عبد الستار .. ان تكريم مصر للغات لى لهو التكريم الأغلى لأنه وسط أبنائى وهو تأكيد على توطيد أواصر الود بين الصرح التربوى وجميع مؤسسات الدولة ومنها القضاء المصرى وأعجبنى مناقشات الطلاب التى تدل على وعيهم وبحثهم الدؤوب للقانون المصرى وتاريخه .
** وأضافت المستشارة شيرين وشاحى .. تواجدى اليوم بمصر للغات وتكريمى بين النشىء الجديد هودليل فعلى على رقى إدارة المدارس وحكمتها فى التواصل المجتمعى ، واشارة لتفاعل تلك المدارس مع المجتمع المصرى الذى يعلم مدى تميز ونجاح مصر للغات .

** واكدت المستشارة يمنى بدر .. على أن هذا التكريم هو الأول من احدى المؤسسات التربوية فى مصر ، وكانت مناقشات فعالة وتدل على وعى الطلاب واطلاعهم على كل ماهو جديد فى كافة المجالات ودليل على أن إدارة المدارس توفر كافة الأمور التى تسهم فى زيادة المعرفة .

اللواء محمد الشافعى مدير العلاقات العامة بالمدارس

Post Views: 89
الوسوم

مقالات ذات صلة

Photo of اصابة 5 اشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر

اصابة 5 اشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص على طريق شبرا – بنها الحر

منذ 9 ساعات
Photo of استنى ماتبعش الذهب إلى معاك ..انخفاض أسعار الذهب خلال شهر مارس الحالي

استنى ماتبعش الذهب إلى معاك ..انخفاض أسعار الذهب خلال شهر مارس الحالي

منذ 10 ساعات
Photo of الزمالك يفوزعلى الترجي فى دوري أبطال إفريقيا

الزمالك يفوزعلى الترجي فى دوري أبطال إفريقيا

منذ 20 ساعة
Photo of وزيرة الثقافة تستقبل رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو لبحث التعاون في مجالات حفظ التراث ودعم الصناعات الإبداعية

وزيرة الثقافة تستقبل رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو لبحث التعاون في مجالات حفظ التراث ودعم الصناعات الإبداعية

منذ يوم واحد
زر الذهاب إلى الأعلى
Don`t copy text!