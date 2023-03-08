( المرأة المصرية أيقونة النجاح )
مصر للغات تكرم قاضيات مصر وتحتفل بيوم المرأة العالمى
كتب محمد الشافعى
احتفلت مدارس مصر للغات الأربعاء 8 مارس باليوم العالمى للمرأة تحت شعار ” المرأة المصرية أيقونة النجاح ” ، وذلك بمسرح المدارس .
حيث وجهت الدكتورة شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس الدعوة إلى أول قاضيات لمصر من أولياء الأمور اللاتى صدر لهن قرار رئيس الجمهورية بتعيينهن لأول مرة فى تاريخ مصر قاضيات تعتلين منصات القضاء وذلك تكريما للمرأة المصرية لعرض تجربتهن وانجازاتهن لتشجيع وحث الطلاب على الارتقاء فى السعى والنجاح فى العمل وهن ، المستشارة شيرين فاروق وشاحى رئيس محكمة استئناف القاهرة دائرة الأسرة ، و المستشارة سميرة محمد عبد الستار القاضى
بمجلس الدولة ، والمستشارة يمنى محمد بدير مستشارة إدارة تسكين وتنقلات مستشارى وأعضاء هيئة قضايا الدولة ،وكان فى استقبالهم المهندس كريم عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة ود. شاهيناز شحاتة مدير عام المدارس والسيدة أمانى حسنى عضو مجلس الإدارة .
وكان الإستقبال حافلا من خلال إدارة المدارس وهيئة التدريس والطلاب وتناولت القاضيات مع الطلاب فى ندوة نقاشية ناجحة كيفية الوصول إلى النجاح والحفاظ عليه بل والسعى إلى الانجاز والإرتقاء الأفضل دائما وان يكون الوطن هو الهدف الأسمى لأى نجاح وأن تقدم الشعوب لابد وأن يكون بدمج المرأة فى المجتمع ، ولقد حقق المجتمع المصرى تلك المعادلة واستمعوا إلى استفهامات الطلاب وجاوابوا عليها