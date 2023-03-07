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ضمن مبادرة حياة كريمة : جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية زاوية بلتان مركز طوخ

ضمن مبادرة حياة كريمة :
جامعة بنها تنظم قافلة طبية بقرية زاوية بلتان مركز طوخ

 

انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها ، وفي إطار مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطويرالقرى المصرية ، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قافلة طبية بقرية زاوية بلتان مركز طوخ.
وجاءت القافلة برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب

والرياضة بالقليوبية ، والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة ، والأطفال ، والعظام ، وتم الكشف علي أهالي القرية بإجمالي 225 حالة تنوعت ما بين 75حالة باطنة ، و100 حالة أطفال ، و50 حالة عظام ، وصرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.

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