سياسي تركي: انسحاب أنقرة من حلف الناتو بات أمرا ضروريا
أفاد نائب رئيس حزب “رودينا” التركي، إتيم سانشاك، بأن انسحاب تركيا من حلف الناتو بات إلزاميا، وأن الأتراك بدأوا يتعاطفون مع روسيا، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
وأضاف سانشاك، أن تركيا ستغادر حلف الناتو في غضون 5 – 6 أشهر، مشيرا إلى أن الأحداث العالمية الجارية، واستفزازات حلف الناتو، وتحيزه لطرف اليونان على حساب تركيا، ومحاولة جر أنقرة نحو الصراعات في الشرق الأوسط، والعداء للمسلمين الذي تمثل في حرق القرآن الكريم في السويد وهولندا، كل ذلك يجبر أنقرة على اتخاذ مثل هذه الخطوة، التي باتت أمرا ضروريا.
وفقا لسنشاك، فإن استطلاعات الرأي العام في تركيا تظهر أن 80 % من الأتراك يرون أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة معادية لأنقرة.
واختتم قائلا: “إن الأتراك بدأوا يظهرون تعاطفهم مع روسيا والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لقد رأى الشعب التهديدات الوشيكة، وأدرك قبل الحكومة التركية ضرورة الانسحاب من حلف الناتو”.