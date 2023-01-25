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رئيس الوزراء العراقي يعلن عن زيارة مرتقبة إلى فرنسا

رئيس الوزراء العراقي يعلن عن زيارة مرتقبة إلى فرنسا

أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، عن زيارة مرتقبة سيجريها إلى فرنسا.

وقال السوداني: “نزور فرنسا وكلنا أمل بأن تكون هذه الزيارة بادرة خير وأن نضع الأسس الصحيحة لشراكة مستدامة”، مشيرا إلى أن “الحكومة العراقية اليوم أكثر قناعة برؤيتها لتطوير علاقات العراق الإقليمية والدولية على أسس التعاون والتوازن، والابتعاد عن سياسة المحاور، واعتماد سياسة الشراكة مع العديد من دول العالم وفي مقدمتها فرنسا”.

وأضاف: “استجابة بغداد وباريس للشعور المشترك بالأهمية الاستراتيجية للعلاقة بين بلدينا دفع حكومتنا لإظهار المزيد من الحرص على تطوير تلك العلاقة الثنائية والبناء على أسسها الصلبة”، لافتا إلى أن “فرنسا كانت سباقة لتقديم العون والمشاركة في استعادة العراق أراضيه وخصوصا في حرب تحرير الموصل من عصابات داعش”.

وأكد أن “العراق ليس بحاجة لقوات قتالية أجنبية بل قوات استشارية لسد احتياجات قواتنا من التدريب والتجهيز”، مبينا “أننا بحاجة دائمة إلى مراجعة العلاقة مع التحالف الدولي ورسم خارطة التعاون المستقبلي في ظل التطور الدائم في القدرات القتالية لقواتنا المسلحة”.

وكالات

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