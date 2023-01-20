الأغنية الوطنية .. حناجر تقاتل!
بقلم الكاتب / محمد نبيل محمد
المصريون هم أكثر من تغنوا عشقا بوطنهم، فقد تقلدوا الصدارة على الإطلاق بين عموم القوميات وسائر الأجناس، حتى إن الزخم الفنى شكَّل وعيًا جمعيًّا بقضايا الوطن، ومزج وجدان الأجيال بتراب الأرض حتى صارت الأغنية كبارود الأسلحة واصطفت الأغنية بجوار الدبابة والمدفع فى طابور الحرب سلاحا يُعتد به؛ بل تجاوزت إلى أن أضحت من عناصر القوى الناعمة التى تشحذ الهمم وتلهب الحماس ليس فقط فى صدور المقاتلين على جبهات القتال التى تعددت (الآن) إنما أيضا فى نفوس المواطنين حتى تبين للعدو قبل الصديق أن هذا المجتمع (المرابط) يتغنى شعبه على نغمات أقدام الجنود، فكان الآخر يخشاها ويعمل ألف حساب لأثر الأغنية الوطنية بين المصريين ومغبة أن يقع هدف الكتائب الشعراء والملحنين والمطربين.