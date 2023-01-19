رئيس جامعة بنها يفاجئ المدينة الجامعية بمشتهر ويلتقى بالطالبات
أجرى الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها جولة تفقدية مفاجئة بالمدينة الجامعية بمشتهر ، للاطمئنان على مستوى الخدمات التي تقدم للطالبات.
واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على الخدمات المقدمة للطالبات ، كما تفقد المطابخ، المطاعم ، والتقى بعدد من الطالبات داخل المدينة واطمأن منهن على مستوى الخدمة التي تقدم لهن.
وأكد الدكتور جمال سوسه أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء في التغذية أوالإسكان أوالرعاية الطبية والاجتماعية.
وأشار رئيس الجامعة إلي أن المدن ليست للإقامة والإعاشة فقط وإنما مكان لممارسة الأنشطة واللقاءات الطلابية والترفيهية ، وبيئة محفزة للتفوق الدراسى.