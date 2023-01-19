دفاعا عن القمه أورانج يسجل ثلاثيه فى مرمى كرداسة
كتب -مسعد مجاهد
واصل فريق أورانج بقيادة مديره الفنى تامر عبدالخالق “موسيمانى”
سلسلة نتائجه الطيبه بالفوز على فريق كرداسه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب مركز شباب الساحل ضمن منافسات المجموعة الرابعه، الاسبوع الحادي عشر من مسابقة القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم.
نجح “عبدالخالق” فى تحقيق الفوز العاشر على التوالى بهزيمة فريق كرداسه 3/2 فى المبارة التى دارت بينهم اليوم ليحقق العلامه الكامله ليرفع رصيده إلى 30 نقطه سجل اهداف أورانج الثلاثى محمد أيمن “إيسي”، كهربا ، اسلام سوكر ،بينما تجمد رصيد فريق كرداسه عند النقطه 16 محتل بهم مركز الوصيف مؤقت .
حرص مسؤولو نادى أورانج مستر أمجد بخيت المشرف العام على النشاط الرياضي وحسين سويلم المشرف على فريق الكره الأول،
على تواجدهم اليوم خلف الجهاز الفنى واللاعبين كنوع من الدعم والتحفيز المعنوى ومؤازتهم من أجل مواصلة الفوز وتقديم العروض القوية .