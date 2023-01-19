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دفاعا عن القمه أورانج يسجل ثلاثيه فى مرمى كرداسة

دفاعا عن القمه أورانج يسجل ثلاثيه فى مرمى كرداسة

كتب -مسعد مجاهد

واصل فريق أورانج بقيادة مديره الفنى تامر عبدالخالق “موسيمانى”
سلسلة نتائجه الطيبه بالفوز على فريق كرداسه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم على ملعب مركز شباب الساحل ضمن منافسات المجموعة الرابعه، الاسبوع الحادي عشر من مسابقة القسم الرابع التى تشرف عليه منطقة الجيزه لكرة القدم.

نجح “عبدالخالق” فى تحقيق الفوز العاشر على التوالى بهزيمة فريق كرداسه 3/2 فى المبارة التى دارت بينهم اليوم ليحقق العلامه الكامله ليرفع رصيده إلى 30 نقطه سجل اهداف أورانج الثلاثى محمد أيمن “إيسي”، كهربا ، اسلام سوكر ،بينما تجمد رصيد فريق كرداسه عند النقطه 16 محتل بهم مركز الوصيف مؤقت .

حرص مسؤولو نادى أورانج مستر أمجد بخيت المشرف العام على النشاط الرياضي وحسين سويلم المشرف على فريق الكره الأول،
على تواجدهم اليوم خلف الجهاز الفنى واللاعبين كنوع من الدعم والتحفيز المعنوى ومؤازتهم من أجل مواصلة الفوز وتقديم العروض القوية  .

وقال عبد الخالق : ” أن الفوز لا يأتى من فراغ بل بالجهد والتعب ونحن نسعى ونجتهد ودائما وناخذ بالأسباب ، والفوز فى مباراة اليوم على فريق كرداسه العنيد كان صعب لما يمتلك هذا الفريق من العناصر الشبابيه أصحاب الجهد الوفير طوال زمن المباراة.

واضاف عبدالخالق: ” اننا سوف نطوى صحيفة الفوز فى مباراة اليوم ونستعد استعداد جيد لمواجهة فريق نيو جيزه خارج الديار ،ولكن بعد عودة اللاعبين من الراحه السلبيه الذى اقرها الجهاز المعاون ومدتها 48 ساعه
واعتبرها الجهاز مكافأة مبارة كرداسه، واكد على إستئناف تدريبات الفريق يوم الأحد فى موعد التدريبات المعتادة لأبناء الكتيبة الأورانجيه .

كما عبر وائل عبد الجواد المدير الإدارى لفريق أورانج عقب مباراة اليوم عن فرحته الغامره بالفوز فريق كرداسه العنيد واتساع الفارق إلى 12 نقطه لأقرب المنافسين ،ونسوف نسعى لتواصل الفوز حتى نطمئن لصعود الفريق للقسم الثالث .

أدار المباره تحكيمي :
محمد طارق ساحه
حسام السجيني مساعد اول
رابح صبرى مساعد ثان
صاح عبدالحميد مسابقات

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