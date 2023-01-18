جذع النخلة

عبدالباسط الصمدي أبوأميمه

اليمن

لا أكتب كلمات لا تنقش في الحجر

لاأرسم بالأحجار بيوتا

لا يدركها التاريخ

لا أسكن بمكان لا يخلده الشعر

أنا الذي سجل التاريخ

إعجابه بدفاتر أشعاري

و رددت كلماته أمواج البحر

تعرفني الصحراء من الصوت

و يعرفني الليل الطويل

من المكتوب على صدري

أينما أسكن يكون القصر

و حيثما حلت ابتسامتي

ظهرت الحدائق

و علت حولها الأسوار

عشقي عشق أشبه بزلزال

يعسر ببضع يوم قلبي يشرحه

و حبي حب أشبه بثوران البركان

يعسر بضخ مياة البحر

بأن يهدأ في الشريان

كلماتي حب أشبه برحيق الأزهار

وصل صداها قاع البحار العوامق

و بلاد السند و الهند و لا فخر

و كتاباتي أشبه بهبات الرياح

تنشر الفرح و الحب و الألوان

و تلف الدنيا مع الياسمين

لليلة حب خبأتها عمرا من سنين

لعيون امرأة أسرت إنتباه القلب

و اضافت للفرح ألوانا

أشبه بألوان الزهر

رمقت وجهها بيوم من الدهر

و هي تمشي بإبتسامتها

السريعة على الطرقات

كأنها قمر بقلب و سهام

و كأنها هي هي

تلك التي عينيها آحلى عيون

و معيار جمال في لبنان

سهامها لما ابتدت

مذهلة كالغيم امطرت

و اطربت قارة الحب

في صدري و حشاشة القلب

في جذع النخلة أوقفت قلبي

قلبي الذي قد حط رحله

بعيونها قبل السهام ما تبتدي

مشيت دربها بصمت و سكون

و صعدت سلالم الهروب

إلى عينيها ليل و ليل

و كلما ناديت بحروف اسمها

ترمي السهام على الصوت

و مشيت إليها سيل و ليل

و ركلت من أمام القلب

ألف صخر حطه السيل

بعدما اقتربت من مساحات الحب

جاءت تقول لي من هي الأجمل

بين نساء الأرض و هل فعلا

قلبك يشبه قلبي

قلت لها أنت الأجمل

و قلبك حقا أجمل

يا من سكنت فيها خطوط القلب

الحب كالشعر إدمان

إلا حبك أنت جنون

لا تخفيه شرايين عيون

عبدالباسط عبدالسلام قاسم

الصمدي _ اليمن