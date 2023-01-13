رسالة نارية من محافظ القليوبية لاصحاب المحلات التجارية مصادرة المواد الغذائية الموجودة بمخازن أحد الشركات الكبرى
محافظ القليوبية يضبط مخزن علي مساحة 2 فدان تابع لأحد الشركات التجارية الكبرى وضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وسكر تموين غير مخصص للبيع الحر
الهجان : ضبط ٨٤ طن أرز وسكر وزيت ودقيق ومكرونه وبقوليات
خلال حملة تموينية مكبرة تمكن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية من ضبط أحد المخازن التابعة لأحدي الشركات الكبرى التي تعمل في مجال تجارة السلع التموينية وتسويقها لتجار الجملة اليكترونيا أو عن طريق سيارات النقل مقامه علي مساحة 2 فدان بقريه زاوية النجار بقليوب والمخزن مقام بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني ويحتوي علي كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر والمخزنة بدون سندات أو فواتير بهدف عدم تداولها واحتكارها بالاضافة الي ضبط كميات من السكر المخصص بيعة في التموين.
جاءت الحمله بحضور العميد أحمد عبد العليم مدير مباحث تموين القليوبية وممثلي الطب البيطري والتموين والصحة ومدير المتابعه بالمحافظة وقد أسفرت الحمله عن ضبط ١٤ طن أرز و٣٠ طن زيت و٥ طن دقيق و١٦ طن مكرونه و١٣ طن بقوليات و ٦ طن سكر تموين غير مخصص للبيع الحر
وقد وجه المحافظ مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المختصة بالتحفظ علي كل السلع المخالفة لعرضها علي النيابة والتنسيق لبيعها في المعارض التي تقيمها المحافظة بالمدن المختلفة لتلبي احتياجات المواطنين بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك.
تأتي الحملة في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق، والبيع بأسعار مناسبة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، وكذلك التأكد من وضع الاسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.