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اكتوبر فى مواجهة المنيب وأورانج ضيف ثقيل على ابورواش فى رابعة الجيزة

اكتوبر فى مواجهة المنيب وأورانج ضيف ثقيل على ابورواش فى رابعة الجيزة

كتب -مسعد مجاهد

غدا الثانية ونصف عصر يوم الجمعه تقام 3 مباريات قويه ضمن منافسات المجموعة الرابعه التى تشرف عليها منطقة الجيزه لكرة القدم ،وهى اول مباريات الدور الثانى من عمر المسابقه ،وتقام مباراة نيو جيزة والبكارى بعد غدا السبت فى نفس الموعد ويحصل فريق البطل الاوليمبي على الراحه لهذا الإسبوع .

ترتيب فرق المجموعة الرابعه قبل إنطلاقة الدور الثانى :

1-أورانج 24 نقطه
2-كرداسه 16 نقطه
3- البكارى 16نقطه
4- 6اكتوبر 15نقطه
5- يونيون 11نقطه
6-المنيب 9 نقاط
7-ابو رواش 7 نقاط

8-البطل الأوليمبى 6 نقاط
9-نيو جيزه 0

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