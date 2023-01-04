عبدالله الزيات مدرب براعم النادي الأهلي يتلقى عرضاً للتدريب بــ جدة السعودي

كتب طه محمد

في إطار رغبة مجلس إدارة نادي مواهب جدة السعودي لدعم وتطوير قطاع الناشئين بالنادي ليتواكب مع الإنجازات التي يحققها فرق الناشئين بالنادي

تم تقديم عرض للاعب الأهلي السابق والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي عبدالله الزيات لتولي تدريب فريق الشباب بالنادي .

حيث يعد الزيات أول محترف مصري بالدوري الموريتاني واحترف بأكثر من نادي بالخارج وتدرج فى التدريب في فرق أكاديمية كرة القدم بالنادي الأهلي والبراعم وحصد العام الماضي بطولاتي أكاديمية النادي الأهلي مواليد 2007 وبطولة 2006 وعمل أيضا مدرب لناشئين نادي جعلان العماني

كما يحظي الزيات بإشادة الجميع داخل اللجنة الفنية لكرة القدم بالنادي الأهلي علي رأسهم كابتن شطة وكابتن إكرامي وكابتن أحمد عبدالباقي وكابتن محمود صالح وكابتن فوزي سكوتي وكابتن خالد جادالله

وأعرب الزيات عن سعادته لثقة مسؤولي مواهب جدة به ولكنه يفضل الإستمرار مع النادي الأهلي في هذا التوقيت