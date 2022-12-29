رئيس مجلس مركز ومدينة سيدي سالم في حوار صحفي لجريدة التايم المصرية: مشاريع جديدة لأبناء المركز،
حوار محمود علوان
وعبدالله الشفرة
“هيكل”: نتصدى بكل حزم للمخالفات، و الإغلاق الكامل ومصادرة البضائع عقوبة الممتنعين عن عمل قائمة الأسعار.
“هيكل” حديقة مدخل المدينة ستكون عصرية، و توسعة جديدة لصوامع القمح بالسبعين.
منذ أن تولى المهندس “شريف هيكل” رئيس مجلس مركز ومدينة سيدي سالم مهام وظيفته وهو يعمل بكل جهده وبكامل طاقته ليقدم خدمة متميزة لأبناء المدينة والمركز في جميع القرى التابعة له، وقد أثبت بكل جدارة واقتدار كفائته العالية في إدارة العديد من الملفات، وتصدى بكل حزم وقوة لكل المخالفات في جميع القطاعات، لهذا كان لنا هذا الحوار الصحفي مع المهندس “شريف هيكل” والذي يقوم بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية والسيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على أتم وجه حتى حقق نجاحاً كبيراً يراه كل أبناء المركز.