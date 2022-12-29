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رئيس مجلس مركز ومدينة سيدي سالم في حوار صحفي لجريدة التايم المصرية: مشاريع جديدة لأبناء المركز،

رئيس مجلس مركز ومدينة سيدي سالم في حوار صحفي لجريدة التايم المصرية: مشاريع جديدة لأبناء المركز،

حوار محمود علوان
وعبدالله الشفرة

“هيكل”: نتصدى بكل حزم للمخالفات، و الإغلاق الكامل ومصادرة البضائع عقوبة الممتنعين عن عمل قائمة الأسعار.

“هيكل” حديقة مدخل المدينة ستكون عصرية، و توسعة جديدة لصوامع القمح بالسبعين.

منذ أن تولى المهندس “شريف هيكل” رئيس مجلس مركز ومدينة سيدي سالم مهام وظيفته وهو يعمل بكل جهده وبكامل طاقته ليقدم خدمة متميزة لأبناء المدينة والمركز في جميع القرى التابعة له، وقد أثبت بكل جدارة واقتدار كفائته العالية في إدارة العديد من الملفات، وتصدى بكل حزم وقوة لكل المخالفات في جميع القطاعات، لهذا كان لنا هذا الحوار الصحفي مع المهندس “شريف هيكل” والذي يقوم بتنفيذ تعليمات القيادة السياسية والسيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على أتم وجه حتى حقق نجاحاً كبيراً يراه كل أبناء المركز.

* مهندس شريف بعد التحية.. بخصوص مشروع رصف الطرق في المدينة الذي تقومون به الآن، ما هي المساحة الإجمالية المراد رصفها، وكم أنجزتم منها حتى الآن؟ ومتى الإنتهاء من الرصف؟

* أهلاً بكم، تبلغ المساحة الإجمالية المدرجة في خطة الرصف الواردة من المحافظة 12 كيلو متر، وتتمثل في الشوارع الرئيسية في المدينة، والطرق الخارجية الهامة، والتقاطعات المحورية، وأمام المصالح والإدارات الحكومية، بإجمالي 16 شارع رئيسي، وقد قمنا حتى الآن بصرف 7 كيلو متر، ويتبقى لنا 5 كيلو متر نقوم برصفها خلال هذه الأيام، لكن حركة الأمطار تعيق إستمرار العمل واستكمال المشروع، ونسابق الزمن من أجل إتمام المهمة ورصف جميع المساحة الكلية بإذن الله قبل إنتهاء موسم الشتاء.

* ماذا عن موضوع قائمة الأسعار للمحلات والتى ناديتم بها منذ أيام؟

* نقوم بعمل حملات يومية ومكثفة منذ فترة على جميع المحلات التجارية في المدينة والقرى وللتوعية وإلزامهم بضرورة عمل قائمة أسعار، وذلك لتفادي العقوبات التي قررتها الدولة، ومنذ الغد سيتم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء المصري بترخيص الإعلان عن الأسعار في قائمة معلقة بالمحلات يراها الجميع ويتم الشراء الفعلي من خلالها، وقد تقررت العقوبات للمخالفين بإغلاق المحل لمدة 48ساعة لأول مرة، ثم في المخالفة للمرة الثانية سيتم مصادرة جميع البضاعة الموجودة في المحل على الفور، وذلك حماية للمستهلك من الاستغلال ورفع الأسعار الغير قانوني.

* بعد الانتهاء من مشروع الرصف الطرق بالمدينة، ماهي خططكم المستقبلية للمدينة؟

* بعد الإنتهاء من الرصف الكلي لجميع الشوارع المراد رصفها سنقوم بمشروع تجميل شارع 23 يوليو، حافظ بدوي، السادات، الكورنيش، وسيتم عمل جزيرة دائرية بين الطرق ورصف مناطقها بالانترلوك لتتحمل المياة، وكذلك التشجير لهذه الأماكن، لتظهر بشكل عصري وجميل يستحقه كل أبناء المركز والمدينة.

* وماذا عن ملف الإشغالات المخالفة في شوارع المدينة المختلفة، والتي تعيق حركة المرور، وكيفية التصدي لها؟

* نقوم يومياً بعمل حملات مكثفة لإزالة الإشغالات من جميع شوارع المدينة، وذلك تحقيقاً للإنضباط والسيولة المرورية، ونقوم كذلك بمصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون على أصحابها، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين وذلك بالتنسيق والتعاون مع رجال الأمن، وعبر إدارة الإشغالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وتاتي هذه التحركات تنفيذاً لتكليفات معالي الوزير اللواء “جمال نورالدين” محافظ كفرالشيخ.

* ماذا بقي في مشروع إنشاء حديقة مدخل المدينة، ومتى يتم استقبال الرواد بها؟

* جاري العمل على قدم وساق في هذه الأيام لإنجاز الحديقة بالكامل، يتبقى فقط حوض ونصف بمساحة 2000 متر وحيث أن المساحة الإجمالية تبلغ 7000متر، ولولا نزول الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع كنا قد أنجزنا جزءاً كبيراً من المتبقي، ولدينا أفكار جديدة وعصرية لتطوير هذه الحديقة وجعلها مزار رائع، ومنتزه جميل لجميع أبناء المركز بالمجان.

* ماذا تبقى من مشروع أبراج مجلس المدينة؟ وماذا عن توسعة صوامع القمح بقرية السبعين؟

* تبقى لنا إنشاء دور واحد والرووف، وكذلك يتم العمل حالياً على تركيب الأسانسير، وبمجرد الإنتهاء من التشطيب سيتم تسليم الشقق والمحلات للمواطنين، أما بخصوص صوامع قرية السبعين فإننا بصدد توسعة الصوامع من 30 إلى 90 وهذا في القريب العاجل بإذن الله.

* ماهي المشاريع التي قمتم بها خلال الفترة الماضية؟

* تم عمل صفايات للمطر بجميع الشوارع التى تم رصفها، وجارى الاستكمال فى الشوارع المراد رصفها، تم افتتاح العديد من المساجد بالمدينه والقرى، بحضور قيادات الأوقاف بالمحافظة والتعاون التام مع قطاع الأوقاف، وجارى الاستكمال فى بعض المساجد بالقرى الآن، تم الانتهاء من بعض الترع بالمركز نهائيا.
جارى اعمال وتطوير بعض الترع بالمركز الان .

* مهندس شريف أخيراً، هل من مشاريع جديدة تقومون بدراستها وبصدد إنشائها خدمةً لأبناء المركز؟

* بالطبع لدينا، فبمشيئة الله أنه يتم حاليا عمل دراسات وتحري لإنشاء ثلاثة إشارات مرور بمدينة سيدى سالم لضبط العملية المرورية بالمدينة، كما سيتم إنشاء مطبات صناعية حديدية وفسفورية، وكذلك يتم العمل على إنشاء طريق الرافد الدولي الساحلي والقادم من الرياض إلى مطوبس مروراً بدمرو وبعض قرى المركز، ونستعد حالياً لدخول قرى المركز لتنفيذ مشروعات مبادره حياه كريمة، وجاري حالياً الدراسة لتجديد وبناء المستشفى المركزى بالمدينه والاستعداد لبناء صرح طبى متكامل . لجميع الاقسام بالمستشفى المركز.

كما أن لدينا الإستعداد التام لدخول جميع القرى بفضل الله فى مشروعات الصرف الصحي وإنشاء وتوسعة أكبر محطات معالجة الصرف الصحي بالمركز لاستيعاب جميع القرى المجاورة لكل محطه معالجة والقريبة منها، وعمل دراسات لإنشاء أكثر من 11رافع صرف صحى لخدمة جميع القرى بالمركز، جاري التنسيق لزراعة الأشجار فى جميع أنحاء المركز

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