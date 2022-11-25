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الأحرار الاشتراكيين يجدد دمائة بكفاءات جديدة باختيار ضياء درويش أمينا للتنظيم

الأحرار الاشتراكيين يجدد دمائة بكفاءات جديدة باختيار ضياء درويش أمينا للتنظيم

أصدر الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين قرارا بتعيين المحاسب ضياء درويش بالهيئة الوطنية للإعلام عضو مجلس إدارة نادي الإعلاميين أمين تنظيم حزب الأحرار الاشتراكيين على مستوى الجمهورية.

من جانبه أكد الكاتب الصحفي طارق درويش أن اختيار المحاسب ضياء درويش المدير الفني السابق لنادي الإعلاميين وصاحب إنجاز تصعيد الفريق إلي دوري الممتاز ب لأنه يتمتع بشخصية قيادية تتسم بالتوازن والقدرة على اتخاذ القرارات العامة وأنه كان يشغل موقع قيادي من قبل بحزب حماة وطن واجتاز العديد من الانتخابات بجمعية الإعلاميين والنقابة العامة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وأنه حصل على العديد من الشهادات من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في مجال التدريب وشهادات أخرى من رومانيا والاتحاد المصري لكرة القدم واللجنة الأولمبية.

أعرب المحاسب ضياء درويش بسعادتة بهذه الاختيار مؤكدا أن حزب الأحرار يحتاج المزيد من الكفاءات القيادية التي يمكنها التأثير الإيجابي في الحياة الحزبية المصرية وأنه جاء لأداء دورا فعالا في ترتيب بيت الأحرار من الداخل بما يضمن مواجهة كافة أشكال الخروج عن مبادئ الحزب وقرارات رئيس الحزب التي تحميها بنود أساسية في اللائحة الداخلية للحزب وخاصة نص المادة 4 التي فعلت أدائها.

كما أكد ضياء درويش أنة سيعمل جاهدا خلال الفترة المقبلة لرفع مستوى التنظيم بالحزب وتنفيذ جميع مبادئ الحزب وقرارات رئيس الحزب بلا جدل أو نقاش.

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