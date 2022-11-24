أبرز تصريحات أول محترف مصري بالدوري الموريتاني بــ صباح الرياضة قناة النيل الرياضية
كتب طه محمد
لمدة ساعة تقريبا على الهواء قضاهم عبدالله الزيات لاعب الأهلي السابق أول محترف مصري بالدوري الموريتاني ، والمدرب الحالي لبراعم النادي الأهلي على شاشة قناة النيل الرياضية neil sport، خلال ظهوره في برنامج صباح الرياضة ” مع الإعلامية المتميزة “نهي جعفر”
حوار بدأ بالحديث عن «مشوار الزيات من الأهلي حتي وصوله للدوري الموريتاني»
وفيما يلي أبرز ماذكره عبدالله الزيات:
1_ قطر ابهرت العالم بالتنظيم المشرف للمونديال وصعبت الأمور علي أي دولة ستنظم المونديال خلال السنوات القادمة
2_ إحتفال قطر في الافتتاح مشرف ويحسب لهم الحفاظ علي هوايتهم وتراثهم في الاحتفال ومنع بيع الخمور ولوحات نفر الشذوذ مواقف ستحسب لقطر علي مر العصور
3_حضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إفتتاح المونديال شيء مشرف خصوصا بعد احتضان مصر لكل رؤساء العالم بقمة المناخ وسعيد بعودة العلاقات المصرية القطرية ومصر دائما فاتحة ذراعيها لكل الأشقاء العرب
4_ مصر قادرة علي تنظيم كأس العالم فلدينا مشروعات أكبر شبكة طرق قومية جديدة إضافة للقطار السريع والمونوريل والمدن الذكيه الجديدة والمدن الرياضيه الجديدة بالعاصمة الإدارية والعلمين ولدينا ثلث آثار العالم ومدن ساحلية الأفضل عالميا ينقصنا بعض الاشياء نعم ولكن القيادة السياسية في مصر تضع في أولوياتها المواطن المصري من توفير حياة كريمة وتطوير التعليم والصحة الخ
5_رينارد مدرب السعوديه فاز ببطولة الأمم الأفريقية مع زامبيا وكوت ديفوار وكان مرشح للمنتخب الوطني لكن الإتحاد المصري فضل اجيري
6_ المنتخبات العربية التي شاركت في كأس العالم السعودية وتونس والمغرب 6مشاركات، الجزائر 4مشاركات، مصر3مشاركات، منتخب الكويت والعراق والإمارات وقطر مشاركة وحيدة،
7_ أفضل نتائج المنتخبات العربية في المونديال
المغرب ١٩٨٦ الصعود للدور 16 بعد التعادل مع بولندا وانجلترا والفوز علي البرتغال
السعودية ١٩٩٤ هزيمة من هولندا ثم الفوز علي المغرب وبلجيكا والصعود لدور١٦
الجزائر٢٠١٤ هزيمة من بلجيكا ثم الفوز علي كوريا الجنوبية ثم التعادل مع روسيا والصعود لدور آل١٦
8_ فوز اسبانيا علي كوستاريكا بسباعية تعد أكبر ثاني فوز في تاريخ المونديال بعد تساعية يوغسلافيا في زائر
9_المنتخب السعودي ينعم في الفترات الأخيرة بالاستقرار الفني والإداري وصل ٦ مرات للمونديال والثانية علي التوالي، واجهة المنتخب الأرجنتيني ٤ لقاءات قبل مواجهة في المونديال تعادل مرتين وهزم لقاءين
10_ المنتخب الأرجنتيني فاز في ٣٥ مباراة متتالية خلال آخر ٣ مواسم استعدادا للمونديال وكان يأمل في التعادل مع ايطاليا ب٣٦ مباراة بلاهزيمة
11_ المنتخب السعودي بدء اللقاء بطريقه4 1 4 1أعتمد علي اسلوب الضغط العالي علي دفاعات منتخب الارجنتين وهذا ما تسبب في إرباك خط دفاع الفريق الذي لجأ إلي لعب الكرات الطوليه علي أطراف الملعب سيطر لاعبي وسط المنتخب السعودي علي منطقة وسط الملعب كما عطل هجوم الارجنتين من خلال مصيدة التسلل مستخدما التقنيه النصف آلية لاحتساب التسلل
مباراة ظهرت روح قتالية وإعداد بدني ونفسي وتكتيكي مميز من قبل المنتخب السعودي
12_منتخب كوريا الجنوبية هو المنتخب الوحيد الذي تأهل لنصف نهائي المسابقة في 2002 بإستثناء ذلك عجزت منتخبات القارات الأخرى عن كسر هيمنة قارة أوربا وأمريكا الجنوبية علي المونديال،حيث حققت المنتخبات الأوروبية 12 لقبا في المقابل حققت منتخبات أمريكا الجنوبية 9 ألقاب ولم يخرج اللقب من القارتين،
13_جوائز مونديال قطر
البطل 42 مليون دولار الوصيف 30 المركز الثالث 27 المركز الرابع 25مليون دولار
14_ تكاليف آخر 5 نسخ من المونديال
قطر220 مليار دولار، روسيا 11.6مليار دولار، البرازيل 15مليار دولار.جنوب أفريقيا 3.6 مليار دولار ،ألمانيا 4،3 مليار دولار
15 مكاسب الدول المنظمة لآخر 5نسخ للمونديال
روسيا 14.5 مليار دولار، البرازيل 13،4 مليار دولار ، جنوب افريقيا 5.6مليار دولار، ألمانيا 14.1مليار دولار كوريا واليابان 11.8مليار دولار
16 _إنفاق فيفا علي آخر 5 نسخ من المونديال
قطر1.6 مليار دولار، روسيا 1.8مليار دولار، البرازيل 2.3مليار دولار، جنوب افريقيا 1.3مليار دولار، ألمانيا 900 مليون دولار
17_مكاسب فيفا من آخر 5نسخ من المونديال
روسيا 5.2 مليار دولار، البرازيل 4.8مليار دولار، جنوب افريقيا 4.2 مليار دولار، ألمانيا 2.6 مليار دولار، كوريا الجنوبية 1.6 مليار دولار
جدير بالذكر بأن برنامج “صباح الرياضة” يذاع يوميا في تمام الساعة العاشرة صباجا ويتحدث عن كل مايخص الكرة المصرية والعربية والعالمية
تقديم الإعلامية الكبيرة نهي جعفر
وإعداد علياء إسماعيل كابتن منتخب مصر للبولينج