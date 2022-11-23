رواد الإبداع بالمقهى الثقافي الاسبوعي

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منى فتحي حامد _مصر

ا ليوم الثلاثاء الموافق 22 نوفمبر 2022 وأجمل اللقاءات الفنية والثقافية المتنوعة التي جمعت بين الشعر والموسيقى والغناء بالمقهى الأدبي الأسبوعي …

وقد شارك باللقاء العديد من شعراء وموسيقيين وفنانين.

تضمن اللقاء مشاركتي الكاتبة والأديبة منى فتحي حامد نصوص متنوعه من بينها قصيدتان:

الزمن الجميل

دنيا ما بها راحة

إن تحدثنا بِصراحة

رحل الزمن الجميل

زمن ثومة ونجاة وعبد الحليم

أيام الكلمة الحلوة

عفوية البساطة والضمير

أيام والدي ووالدكَ أيها الخليل

إن ناشدت أفعالي صفقت لأحبابي

وصفت حرماني بشظايا التهليل

أين أنا من هؤلاء

كيانات يا رحمن يا رحيم

للمحتاج دنيا الترتيل

غابت مشاعر الأصيل

إن نثرت الحقيقة

حطمت الأوسمة والنياشين

ناجيت يا ابن آدم

كفى رحماكَ الإنسانية من التضليل

أنا الفردوس

بلا نفاق من دون رياء

عنواني رمز التفسير

لماذا الاختيار

بماذا تخدم البشرية

هل يتلألأ الجبين

بِنعم أنا منكم راية التوضيح

من هنا أغزل الحقيقة

من فاه العشيرة

إلى وّد ونجاة وأيادي شريفة

نزاهة العقل وصفاء القلب

ميزان العدل بِمساواةِ عفيفة

أنا الآت بالتميز و الإبداع

بعولمة ومصداقية جديدة ومفيدة

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🌷منصورة السِحر

منصورة السحر

منصورة الجَمال

من بين نيلها

استنشقت الدلال

بِتُ أهواها

و البعد محال

مِن بين شموخها

دثرتني الأشعار

و مِن مبدعيها

تكحلت بالإبداع

اشتاق حنانها

بالنبض و الشريان

و أتلهف شغفها

و لآليء النعمان

كل لحظة تعانقني

بِحُسنها الفتان

أكاليل من سندسِ

و فل و بلسان

و تشرق شمسها

بالعشق و الغرام

و تبقى أرواحنا

مشتاقه لا تنام

حياة دافئة

مع فارس الأحلام