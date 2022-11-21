انطلاق أعمال الدورة (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالاكاديميةالعربيه للعلوم والتكنولوجيا

الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل جديدة عن غاراته على كردستان العراق

إنجلترا تكتسح إيران في مونديال قطر 2022

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يعزي أسرة بن لادن

جهاز المخابرات العراقي يرد على الحملات الموجهة ضده على وسائل الإعلام ومواقع التواصل