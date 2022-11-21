انطلاق أعمال الدورة (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالاكاديميةالعربيه للعلوم والتكنولوجيا
ريم الرحماني
استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم “الإثنين “اعمال الدورة (69) العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بمقرها الأكاديمية (أبو قير) في الاسكندرية.
شارك في الاجتماع وفود الدول عربية أعضاء المكتب التنفيذي والعديد من المنظمات والاتحادات العربية .
و ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماع الدورة العادية رقم (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.
في كلمته خلال الاجتماع قال معالي الفريق مهندس كامل الوزير: “يسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء وان انقل اليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوماً بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها “