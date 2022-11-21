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انطلاق أعمال الدورة (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالاكاديميةالعربيه للعلوم والتكنولوجيا

انطلاق أعمال الدورة (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بالاكاديميةالعربيه للعلوم والتكنولوجيا

ريم الرحماني

استضافت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اليوم “الإثنين “اعمال الدورة (69) العادية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب بمقرها الأكاديمية (أبو قير) في الاسكندرية.

شارك في الاجتماع وفود الدول عربية أعضاء المكتب التنفيذي والعديد من المنظمات والاتحادات العربية .

و ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماع الدورة العادية رقم (69) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

في كلمته خلال الاجتماع قال معالي الفريق مهندس كامل الوزير: “يسعدني أن أرحب بكم أخوة أعزاء وان انقل اليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوماً بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها “

واضاف الوزير “اتوجه بالشكر الجزيل للسيد الأمين العام للجامعة العربية والسيد الأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الاعداد الجيد لاجتماعنا اليوم وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة، فلم تكد أزمة كوفيد – 19 تنفرج بما أحدثته من تعطل فى سلاسل الإمداد، وارتفاع فى تكاليف الشحن، وضعف فى النظام الصحى العالمى، وارتفاع فى تكلفة الغذاء والطاقة، حتى اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية فى فبراير2022، تلك الأزمة التى فاقمت من هذه التداعيات، غير أن آثارها ظهرت سريعاً من خلال أزمة نقل بحرى وأزمة غذائية عالمية جديدة حيث أسرعت الحرب من وتيرة نقص الغذاء فى العديد من دول العالم، تلك التحديات التى فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على أوضاع غير تقليدية تفتقر الى الاستقرار واليقين، ولها تداعياتها على حياة البشر وكافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، تلك التحديات التى فرضت تكاتف الجميع محلياً ودولياً من أجل التغلب على تأثيراتها”

وقال وزير النقل “ها نحن نجتمع اليوم في ظل هذه الظروف للعمل على تعزيز التعاون والترابط بين شعوبنا ودولنا للتخفيف من آثار هذه الأزمة، حيث يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لارادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا”.

واضاف” انتهز هذه المناسبة لأؤكد حرص جمهورية مصر العربية على تنفيذ كل ما يساهم فى تعزيز العلاقات فيما بين الدول العربية الشقيقة، وكذلك على قيام وزارة النقل فى مصر بالعمل الجاد فى سبيل تعزيز وتقوية حركة النقل لربط الدول العربية براً وبحرا وجوا، ورفع كفاءة النقل البينى وتذليل الاجراءات وتسخير امكانات الوزارة وهيئاتها لتحقيق هذا الهدف”.

وبدوره قال سعادة الأستاذ الدكتور/ بهجت ابو النصر مدير اداره النقل والسياحه بالجامعة العربية بهجت ابو النصر “اسمحوا لي أن أنقل لكم تحيات الأمين العام للجامعة العربية متمنياً أن تكلل تتائج هذا الاجتماع بالنجاح معرباً عن سعادته بالعمل في ملف النقل بالدول العربية .

كما توجه بالشكر للأكاديمية والدكتور إسماعيل عبد الغفار علي استضافة الاجتماعات للمكتب التنفيذي ووزراء النقل.

وقال ” أبو النصر “أن ما يشهده العالم من تغيرات غير مسبوقة تلقي بظلالها علي شعوب العالم ،وهنا تبرز اجتماعنا اليوم ،المنطقة العربية تقع في قلب العالم مما يجعلنا أكثر تفاعلا مع العالم الخارجي ، و قطاع النقل يعد أحد المرتكزات الأساسية في اوقات الأزمات وهو ما ظهر خلال أزمة جائحة كورونا مشيرا إلى أن ذلك القطاع يمثل يمثل من 7 الي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالدول العربية ال جانب أنه يساعد في تسريع عجلة التنمية الاقتصادية والتكامل الإقليمي .

من جانبه رحب سعادة الأستاذ الدكتور /إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية في كلمته بأصحاب المعالي والسفراء ورؤساء الوفود المشاركة، متمنياً لهم طيب الإقامة والتوفيق في تسيير أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب.

وقال” عبد الغفار ” : “اهلا ومرحبا بكم فى اكاديميتكم، الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى أحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية ، وبيت الخبرة والذراع الفني المتخصص فى مجالات التعليم والتدريب والبحوث والاستشارات ، ونحن سعداء اليوم باستضافة الدورة التاسعة والستون للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب والذي يتزامن مع الاحتفالية الخمسين للأكاديمية.

واضاف “عبد الغفار” ان الاكاديمية لتفخر بانها دائما كانت ولازالت عند حسن ظن مجلسكم الموقر والامانه العامه لجامعة الدول العربية ، و لا تتدخر جهدا في القيام بدورها والغرض من انشائها كذراع فني وبيت خبره في مجال النقل واللوجستيات خادم لاهداف وطموحات الدول العربيه ممثله في جامعة الدول العربية .

و أوضح ” عبد الغفار” أنه بتوجيه من الامانة العامه لجامعة الدول العربية قامت الاكاديمية خلال السنوات الماضيه باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذى و اجتماعات اللجان الفنيه للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقي العربي للنقل .

وتابع ” فى نفس الوقت، تقوم الاكاديمية بتمثيل جامعة الدول العربية في المحافل المختلفة ، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، تمثيل جامعة الدول العربية في المنظمة البحرية الدولية احدى المنظمات المتخصصة التابعة للامم المتحدة ، وتمثيل القطاع الاقتصادى بجامعة الدول العربية فى اجتماعات التعاون العربي الافريقي ، واجتماعات التعاون العربى الأمريكي جنوبي والمعنية بمجالات النقل والتجارة واللوجستيات” .

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