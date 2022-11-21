الكابتن شهد مصطفي تفوز ببطولة المحترفين الدولية للكيك بوكسينج بالقاهرة
كتبت د. رانيا عثمان
فازت الكابتن والاعلامية شهد مصطفي ببطولة المحترفين الدولية للكيك بوكسينج التي اقيمت باستاد القاهرة
بعد عمل معسكر مغلق للتدريب مع الكابتن أحمد سامي بطل العالم في الكيك بوكسينج بهولندا
قبل إقامة البطولة بفترة وجيزة
وقد شارك في بطولة المحترفين الدولية لاعبين من مختلف دول العالم
وتمكنت شهد من الفوز بالبطولة بالعمل الدؤوب والمثابرة والحرص علي النجاح
وذلك بمساعدة والديها الذين لا يدخرون شئ سواء وقتا او جهدا او مالا لمساعدة شهد علي تحقيق احلامها
ودائما ما يكونون هم الدافع الرئيسي والاول لشهد في تحقيق كافة انجازتها
كما يعتبر الإعلامي سامح عاطف رئيس مهرجان Miss-Nile من أقوي الداعمين لكابتن شهد خلال مسيرة نجاحها
حيث ساعدها علي الظهور اعلاميا من خلال تسجيل وتصوير حلقات الموسم الاول من برنامجها احلم مع شهد الذي لاقي نجاحا جماهيريا كبيرا علي السوشيال ميديا
حيث تم تصويره باستديو شركة بنت النيل
والجدير بالذكر ان شهد قامت بعمل احدث جلسة تصوير لها في أحد مزارع الخيول العربية الاصيلة
من تصوير المصور المتميز محمد مازون صاحب اللقطات اللامعة والمميزة
وبرعاية وترتيب وتنظيم الاعلامي سامح عاطف
شهد مصطفي موهبة متميزة من ذوي الهمم تسعي وتعمل جاهدة لأثبات ذاتها وتحقيق كيانها في أكثر من مجال
حيث حصلت علي أكثر من بطولة في مجال الكيك بوكسينج
كما اثبتت نفسها في المجال الإعلامي
و أيضا تم تكريمها في أكثر من مهرجان ومسابقة للجمال والموضة والازياء .