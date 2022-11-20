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برعاية شريف عمار.. حماة الوطن بالمنيا يكرم 90 عامل نظافة تقديراً لمجهوداتهم
برعاية شريف عمار.. حماة الوطن بالمنيا يكرم 90 عامل نظافة تقديراً لمجهوداتهم
كتب: عبدالرحمن ناصر
كرم الدكتور محمد حسن سنارة أمين مركز بني مزار والأستاذ شريف عمار مساعد أول لأمين مركز بني مزار، 90عامل نظافة على مستوى المركز والمدينه تكريما معنوياً ومادياً عرفاناً لدورهم الكبير في تجميل البيئة ولما يقومون به من عمل شاق ويؤدون عملهم رغم الظروف القاسية ولا يستطيع أحد إنكار جُهدهم وتعبهم ومثابرتهم، وأبسط ما يمكن تقديمه لهم، هو شكر على جهودهم المخلصة وذلك برعاية الأستاذ شريف عمار الأمين المساعد الأول لأمين بني مزار .
كما تم تكريم رئيس الإدارة المحليه ونوابة وسكرتير المجلس والسادة رؤساء الأحياء تكريماً معنوياً.
وطالب بتسهيل الدور التكاملى بين الحزب والإدارة المحلية فى خدمة المواطن والوصول للجمهورية الجديده التى دعى لها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ويأتي ذلك بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب ، واللواء أحمد العوضى النائب الأول لرئيس الحزب ، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب ، والدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب والدكتور أحمد فاروق الجهمي القائم بأعمال أمين المحافظة واللواء هشام بشر أمين التنظيم .