توقف أعمال رد الشيء لأصله بطريق الحادثه ابو الغيط مؤقتاً
كتب_ السيد يوسف
صرحت مديرية الطرق والكباري بالقليوبية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بتوقف الأعمال بطريق الحادثة التابعة لقرية ابو الغيط بالقناطر الخيرية.
ومن جانبها أكدت المهندسة “حنان جمال” مدير مديرية الطرق والنقل بالقليوبية تم توقف الأعمال نظراً لوجود بعض المرافق العامة لم تكتمل، وبناءا علية تم إيقاف أعمال الرصف تحت وضع رد الشئ لأصله بطريق الحادثة التابعة لقرية ابو الغيط، وأشارت “حنان” إلى نوعية الأعمال قائلة” توجد أعمال حفر لتركيب ٣ معديات خاصه بكابلات الكهرباء ولم يتم الانتهاء منها ، واضافت وجود بعض اعمال للمرافق بالطريق اعمال صرف صحى، واوضحت في حديثها وجود وصلات منزلية فى اعمال الصرف الصحي لم تنتهي بعد .
واكدت ” حنان جمال ” مديرة مديرية الطرق والنقل أنه سوف يتم إستئناف الأعمال بالطريق بعد أسبوع من تاريخه ، وهذا بعد الإنتهاء من تلك الأعمال بالطريق وذلك لأعمال رد الشيء لأصله بطريق الحادثه ابو الغيط ٢٠٢٢ / .