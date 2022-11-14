سعد زغلول يقود ثورة ١٩١٩في فارسكور
كتب عبده خليل
اعتقال سعد زغلول ورفاقة
مدينة فارسكور أحد المراكز الكبرى وثاني أقدم وأكبر مركز من حيث عدد القرى التابعة في محافظة دمياط، وهي مدينة من مدن التاريخ المصري القديم؛ حيث تتواجد بها بعض المعالم الأثرية، منها جامع الحديدي، وهو من أقدم المساجد في مصر.وكانت فارسكور تتبع محافظة الدقهلية قبل ثورة 1952، أما الآن فتتبع محافظة دمياط حيث يحتفل أبناء فارسكور بذكرى ثورة 1919 في 9 مارس من كل عام، ففي 9 مارس 1919 اندلعت المظاهرات في كل أنحاء مصر، احتجاجا على ما جرى في 8 مارس، وهو اعتقال أربعة من قادة الوفد المصري ونفيهم إلى مالطة كان الأحد 9 مارس سنة 1919 يوما ليس عاديا في مصر، استيقظ المئات من أبناء دمياط على صوت صياح في الشارع، بعضهم قرر النظر من النافذة ليفهم ما الذي يحدث، والبعض الآخر كان يدرك كل شيء وبمجرد سماع الضجيج قرر النزول من بيته ليشارك في أول انتفاضة شعبية سلمية يقوم بها الشعب المصري في تاريخه.