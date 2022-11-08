محافظ القليوبية يصدر قرارا بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية داخل الأحوزة العمرانية

محافظ القليوبية يصدر قرارا بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن بنطاق المحافظة وخارج الأحوزة العمرانية للمباني الصادر لها موافقة من السيد/وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أصدر عبد الحميد الهجان/ محافظ القليوبية قرارا بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمنشآت (الصناعية والحرفية/ الإدارية/ التجارية) داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن بنطاق المحافظة لتيسير إجراءات استخراج تراخيص البناء بما يتفق مع الاستخدامات الواردة بالمخططات الاستراتيجية، ومن خلال المنظومة الجديدة لتراخيص البناء بالمدن المصرية وذلك وفقا لأحكام قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية .

وتشمل تلك الضوابط والاشتراطات مجموعة من المعايير التي تضمن تطبيق المعايير التخطيطية وتكفل الحفاظ على الهوية البصرية للمدينة والحد من الكثافات البنائية والتكدس المروري، وتشمل تلك الضوابط الجديدة تحديد المساحات اللازمة لإقامة الأنشطة المختلفة والنسب البنائية وحدود الارتفاعات المسموح بها للمباني والمنشآت ذات الاستعمال الصناعي/ الحرفي والإداري والتجاري .

كما أصدر محافظ القليوبية قرارا بشأن الضوابط الخاصة بالبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والصادر لها موافقة من السيد/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصورة تضمن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من الزحف العمراني العشوائي .