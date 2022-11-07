مصر أم الدنيا تحتضن قمة إنقاذ العالم

save the world summit

بقلم الكاتب مصطفي كمال الأمير

مع افتتاح قمة المناخ cop 27 في شرم الشيخ مدينة السلام في سيناء

بحضور 110 من قادة العالم مع 40 ألف شخص مشارك في cop27

لأول مرة يعقد في الشرق الاوسط وافريقيا

أطلق الرئيس السيسي نداءًا عالميًا لوقف الحرب المدمرة في أوكرانيا والتي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية مع نقص الغذاء وارتفاع معدل التضخم وموجة الغلاء في العالم كله مع التخوف من اتساع رقعة الحرب ودخول كوريا الشمالية والصين علي الخط وغزو جزيرة تايلاند في بحر الصين

ودعا العالم إلي تنفيذ الوعود في المؤتمرات السابقة والعمل الجاد لإنقاذ الأرض والإنسانية

كما أطلق أنطونيو جوتيرش صرخة مدوية لإنقاذ العالم ” نحن في الطريق السريع الي الجحيم ”

مائتي دولة في العالم تشارك فى

مؤتمر المناخ الذي بدأ فعالياته أمس الأحد وينتهي في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢

ويشارك عدد كبير من قادة وزعماء دول العالم فى القمة العالمية أبرزهم رئيس القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي

مع رئيس الوزراء المصري مصطفي كمال مدبولي

وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس المؤتمر

_ نائب الرئيس الأمريكى الأسبق آل جور

_ رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشى سوناك

_ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون

_ المستشار الألماني أولاف شولتز

_ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

– الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات

– الرئيس الصيني شاو بنج

– الأمير رشيد شقيق ملك المغرب

-الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

– رئيسة تنزانيا سامية حسن

_ رئيس الوزراء الهندى ناريندا مودى

_ رئيس الوزراء الاسباني ، بيدور سانشيز

_ رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن

_ رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى

_ رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون

_ رئيس وزراء هولندا مارك روته

– شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكيا

_ السعودية وزير الخارجية عادل الجبير

– ملك الأردن عبدالله الثاني

– نيكولاس مادور رئيس فنزويلا

_ الرئيس البرازيلي لولا داسيلفا

_ رئيس الوزراء الاسترالى أنتوني البانيز

_ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد

محمد شهباز شريف رئيس ‎يس وزراء باكستان

– نجيب ميقاتي رئيس وزراء لبنان

_ رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون ديرلاين

مع العديد من الرؤساء الأفارقة والآسيويين وأوروبا واميركا

كذلك أبيي أحمق رئيس وزراء إثيوبيا رغم التوتر الحاد مع مصر والسودان علي خلفية سد Gerd الإثيوبي

وانطلقت الدورة ٢٧ من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول تغير المناخ COP27 – Climate Change Conference –

بحضور أكثر من ٩٠ ملك ورئيس دولة استقبلتهم مصر في أكبر تجمع دولى بحضور زعماء العالم

غاب الرئيس الأمريكي جو بايدن “رغم تأكيد حضوره” المشغول في انتخابات الكونجرس النصفية ويصل مصر الجمعة

11/11 في طريقه لحضور مؤتمر آخر في كمبوديا

وقد أرسل أكبر وفد مشاركة في المؤتمر

برئاسة جون كيري وزير الخارجية الأسبق

– توم فيلساك وزير الزراعة بأمريكا

– أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي

– جينيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية

– جايك سوليفان مستشار الأمن القومي

– براين ديز مدير مجلس الاقتصاد الوطني

– براندا مالوري رئيسة مجلس الجودة البيئية

– مايكل ريجن مدير وكالة حماية البيئة الأمريكية

– إينو إيبونج مدير وكالة التجارة والتنمية الأمريكية

مع مسئولون أمريكيون رفيعو المستوى

– سامانتا باور مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

– أليس أولبرايت المديرة التنفيذية لشركة تحدي الألفية

– ريتا جو لويس رئيسة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

– علي زيدي مستشار شئون المناخ القومي في البيت الأبيض

– ريك سبينراد مدير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى

– سكوت نايثن المدير التنفيذي لشركة تمويل التنمية الدولية الأمريكية

– جون بوديستا المستشار الأعلى للرئيس بشأن ابتكارات وتطبيقات الطاقة النظيفة

أبرز الغائبين هو ملك بريطانيا تشارلز الثالث بعد شهر من تنصيبه خلفًا لوالدته الراحلة الملكة اليزابيث الثانية

والرئيس الروسي فلاديمير بوتين المشغول في حرب أوكرانيًا والذي لم يشارك في cop27

رغم توجيه مصر الدعوة له

وأرسل مستشاره رسلان إيدلجيرييف لأنه لا يتوقع أن يشهد تحقيق تقدم لتنفيذ الإتفاقات

علمًا بأن المرة الأخيرة التي شارك فيها بوتين كانت في مؤتمر باريس 2015

‏Egypt 🇪🇬 Hosting the world

مصر العظيمة تستضيف العالم في قمة تغير المناخ cop27 https://unfccc.int/cop27

بحضور ملوك ورؤساء العالم مع الآلاف من الخبراء والعلماء المتخصصين في منظمات الحفاظ علي البيئة مثل السلام الأخضر Green peace وغيرها العشرات من الوفود المشاركة

نحن نبني بلادنا ونصنع السلام العالمي في عالم مضطرب غارق في الحروب والصراعات

كما نحافظ علي الصحة العامة والبيئة أيضًا

شرم الشيخ أصبحت مثل العروسة في ليلة فرحها

ولن يمنعنا أحد أبدًا من نجاح هذا الإحتفال الدولي العالمي

وإستقبال ملوك ورؤساء العالم

مع الممثل الشهير ليوناردو كابريو

والآلاف من المشاركين الخبراء والعلماء المتخصصين في البيئة

ومئات الإعلاميين والقنوات التلفزيونية العالمية ومنها CNN الأمريكية وقناة مصر الجديدة القاهرة الاخبارية لنقل الحدث الكبير مباشرة من مدينة الحب والسلام

الكاتب مصطفي كمال الأمير