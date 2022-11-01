الفنان عباس كاظم بيسو ينضم لفريق الكبير رمضان المقبل

كتب: خالد البسيوني .

يستعد الفنان عباس كاظم بيسو ، لتصوير مشاهده في الجزء من المسلسل الجديد «الكبير»، ومن المقرر بدء تصويره بداية نوفمبر المقبل.

ويذكر أن مسلسل “الكبير” مكون من 8 حلقات وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية وتدور حول «كبير الجيزة» الذي أثارت قضيته ضجة.

كما أن العمل من تأليف إنجى أبو السعود ومحمد صلاح اللذان بحثا فى قضية السفاح وجلسا مع أطباء نفسيين، لعمل مسلسل متكامل، وبطولة أحمد فهمي، ومن إخراج أحمد علاء.

والجدير بالذكر أن عبدلله شارك في مسلسل “ضد الكسر” في السباق الرمضاني الماضي، بطولة نيللي كريم، محمد فراج، نور إيهاب، لقاء الخميسي، وكوكبة من النجوم تأليف عمرو الدالي، إخراج أحمد خالد.