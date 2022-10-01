رئيس الوزراء يتفقد مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة
مدبولي: المحطة ستسهم من خلال موقعها المميز في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين الذين تعتبر السكة الحديد وسيلة انتقال رئيسية لهم
رئيس الوزراء يشدد على أهمية توفير نظام متكامل لصيانة هذه المحطة بما يضمن الحفاظ على رونقها واستدامة تقديم الخدمات بصورة حضارية
وزير النقل: المحطة ذكية تبادلية عملاقة وموقعها استراتيجي يربطها بوسائل النقل المختلفة لخدمة جمهور الركاب
تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.
وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المحطة، حيث ستسهم من خلال موقعها المميز، في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين، الذين تعتبر السكة الحديد وسيلة انتقال رئيسية لهم ولتحركاتهم .
وشدد مدبولي على أهمية توفير نظام متكامل لصيانة هذه المحطة وكافة المنشآت التي يتم تشييدها، بما يضمن الحفاظ على رونقها واستدامة تقديم الخدمات بصورة حضارية.