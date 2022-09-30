انطلاق فريق NASA Space apps Alexandria
في يوم ال 22 من سبتمبر انطلقت مسابقة NASA Space Apps Alexandria 2022 متخذةً الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا و النقل البحري بأبي قير مقرًا للمسابقة على مدار أيامها الثلاثة.
و قد شارك السيد اللواء/ محمد طاهر الشريف، محافظ الأسكندرية، بحضوره افتتاح المسابقة، ملقيًا كلمات التشجيع للمتسابقين و متمنيًا النجاح و التوفيق للجميع، و كان ذلك إلى جانب العديد من قامات مصر المشرفة، الدكتور محمد القوص رئيس وكالة الفضاء المصرية السابق، والدكتور علاء عبد الباري نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور حسان النعمان نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أكرم سليمان عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية.
أضاف السادة الحضور في كلماتهم توقعات مبشرة للمسابقة و تطلعاتهم لمستقبل الشباب المبهر المواكب لتطورات العالم الحديث، كما اختتموا بشكر المتفانين في تنظيم المسابقة على رأسهم الدكتور/ معتصم مهران، المسؤول عن ضيافة المسابقة في فرع الأسكندرية لعام 2022.
و في نهاية الجلسة الافتتاحية ، تم الحديث عن المجالات الرائدة التي تتمحور حولها المسابقة و منها علوم الفضاء و الفلك و الذكاء الاصطناعي و الفيزياء الفلكية و علوم الاتصالات.. و تم القاء خطابات أخرى ملهمة لتشجيع الفرق المشاركة
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في يوم المسابقة الثاني، انطلق المتسابقون للعمل على مشاريعهم ليومين متتاليين، 23 و 24 من سبتمبر، تحت إشراف كل من الدكتور/ نغم الشريف و الدكتور/ مروة حماد متابعين لمشاريع المتسابقين و موجهين لهم أثناء الهاكاثون.