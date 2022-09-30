انطلاق فريق NASA Space apps Alexandria

القبض علي شاب بالسويس بحوزته15000طربة حشيش و780 لفة من نبات البانجو و 200 كيلومخدر ال هيدرو

السويد تعيد السماح بتصدير أسلحة إلى تركيا

تراس تهدد بفرض عقوبات جديدة على روسيا