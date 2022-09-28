بتكليف من محافظ القليوبية؛ الدكتور سمير حماد نائب المحافظ يقود حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والعقارات المخالفة بشبرا الخيمة.
بتكليف من السيد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية؛ الدكتور سمير حماد نائب المحافظ يقود حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والعقارات المخالفة بشبرا الخيمة.
قام نائب المحافظ يرافقه الأستاذ محمد علي نائب رئيس حي شرق شبرا الخيمة والمقدم حسام العشيري من شرطة المرافق بحملة مكبرة استهدفت رفع الاشغالات وإزالة العقارات المخالفة بنطاق الحي.
شملت الحملة رفع الاشغالات الثابتة والمتنقلة وتحرير محاضر اشغال طريق ورفع الحواجز المعدنية والمظلات المخالفة.
كما شملت الحملة إزالة عدد ٢ جمالون مخالف بدون ترخيص تم رصدهم من خلال منظومة المتغيرات المكانية.