وقفنا المعده وإزالة السبب والأهالي توجه الشكر لرئيس مجلس مدينه كفرشكر
السيد يوسف
وجهت أهالي ومواطني مساكن كورنيش النيل بجوار و خلف مستشفى كفر شكر التخصصي ومركز الشرطة الشكر والتقدير إلى الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الجهاز التنفيذي المحلي لمدينة كفرشكر على الاستجابة لمطالبهم المشروعة بإزالة تراكمات القمامة بالمقلب الوسيط بمنطقة قرية ميت الدريج الملاصق بعمارات كورنيش النيل، وإصدار تعليمات بتوقف معده التدوير المخالفات المتواجده بالمقلب الوسيط .
اشتكي عدد من سكان منطقة عمارات كورنيش النيل وقرية ميت الدريج والمواطنين المارين بها من انبعاث روائح كريهة مميته من المقلب الوسيط معللين السبب وجود كميات كبيرة من القمامة لفترات طويلة وهذا لإتاحة الفرصة أمام أصحاب معده التدوير للمخلفات الموجودة بوسط الملقب لفرز وتعبئة المواد الصلبة والكرتونية والبلاستيكية وغيرها ، وهذا ما ادي إلى تعفن وانبعاث لكميات كبيرة من الروائح الكريهة المميتة داخل أروقة المنازل السكنية والتي تؤثر سلبا على الصحة العامة للمواطن .
ومن جانبه استجاب الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مجلس مدينه كفرشكر لمطالب المواطنين وتم إيقاف أعمال المعدة ، وإصدار تعليماته لنائبيه ابراهيم سعيد ومحمد غنيم بضرورة إزالة كافة التركمات بشكل يومي حرصاً منه على صحة وسلامة المواطنين .