عاجل.. بعد إهانته لسعيد صالح.. أول تحرك من نقابة المهن التمثيلية ضد فكري صادق
محمد_السمان
قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، إحالة الفنان فكري صادق إلى جلسة تحقيق عاجلة، وذلك في بيان رسمي للنقابة
إحالة الفنان فكري صادق للتحقيق
وجاء في البيان السبب وراء إحالة الفنان فكري صادق للتحقيق: “ للوقوف على حقيقة التصريحات الصحفية التي نسبت إليه وتنال من زملاء فنانين في ذمة الله”.
وآثار الفنان فكري صادق الجدل في تصريحاته الأخيرة، والتي أساءت للفنان الراحل سعيد صالح، مما أدى إلى حالة غضب من عدد كبير من الفنانين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي
وقال فكري صادق: “أنا بالنسبالي عادل إمام، سعيد صالح ممثل عادي، فيه كتير زي سعيد صالح” وذلك تعليقا منه على دور سعيد صالح في فيلم “سلام يا صاحبي”.
تعليق ابنة سعيد صالح على تصريحات فكري صادق
وحرصت ابنته على الرد من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “إيه اللذاذة دي يا أستاذ فكري.. أنا مش هرد على حضرتك لأن اللهم لك الحمد الكومنتات قايمة بالواجب”.
تعليقات الفنانين على إساءة فكري صادق لسعيد صالح
وأصبحت صفحات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، مليئة بتعليقاتهم حول هذا الموضوع حيث قال الفنان عمرو عبد العزيز: “مع كامل احترامي للفنان فكرى صادق الفنان سعيد صالح كان ممثل عبقري وتقيل جدا في الكوميديا ماكنش قليل”.