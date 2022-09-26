المنصور الجامعة ترفد العراق بالطاقات الشبابية

كتب : قصي الرشيد

واظبت كلية المنصور الجامعة على رفد العراق بالطاقات الشبابية من خلال طلبتها الخريجين ومنذ تأسيها في 1/10/1988 والى يومنا هذا.

وقال عميد الكليه الأستاذ الدكتور صباح محمد كلو إن المنصور الجامعة تزج

خريجيها لسوق العمل وتخلق الفرص في ريادة الأعمال, عن طريق البرامج الأكاديمية المتطورة والتدريب العلمي وأجراء الأبحاث العلمية وتقديم البرامج المهنية.

مشيرا الى تقديم برامج أكاديمية متطورة وتدريب علمي في مجال التخصص لتلبية أحتياجات سوق العمل .

موضحا إن

لكلیة المنصور الجامعة مكانة

متمیزة ومرموقة وطنیاً تتنافس إقــلیمیاً وتســھم في تكوین المعرفة ودعم التنمیة المســتدامة مع العمل على تفعیل كل الطاقات من أجل خدمة المجتمع العراقي والمجتمع الانساني.

متطرقا الى مسيرتها

العلمية الكبيرة منذُ ان إنطلقنا ولغاية اليوم وتحدث عن شعارها معكم نستمر ونكمل المشوار العلمي لنحافظ على رصانتنا العلمية العريقة التي بدأنا بها منذُ عام 1988 هكذا نحنُ في كلية المنصور الجامعة, اسرة واحدة لبناء جيل واعي ومتعلم.