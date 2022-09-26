اشتباكات في داغستان بين الشرطة ومعارضي التعبئة للجيش الروسي

واعتُقل ما لا يقل عن 100 شخص في الاحتجاجات، حيث أشعلت أول تعبئة عسكرية في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية والتي أعلن عنها بوتن يوم الأربعاء احتجاجات في عشرات المدن في أنحاء البلاد.

والغضب الجماهيري قوي على ما يبدو في مناطق الأقليات العرقية الفقيرة مثل داغستان التي يغلب المسلمون على سكانها والمطلة على بحر قزوين في منطقة شمال القوقاز الجبلية.

وظهرت في العشرات من المقاطع المصورة التي نُشرت الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي مواجهات مع الشرطة في محج قلعة عاصمة داغستان وهتف المحتجون “لا للحرب”.

وظهرت في مقطع مصور مجموعة من النساء تطارد رجل شرطة في حين ظهرت في مقاطع أخرى اشتباكات عنيفة جلس خلالها رجال شرطة على محتجين خلال محاولات لإلقاء القبض عليهم.