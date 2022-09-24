مستقبل وطن قسم قليوب يكرم الفريق الفائز بنهائي دوري مستقبل وطن

انطلاقا من دور حزب مستقبل وطن المجتمعي، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتفعيلا لدور حزب مستقبل وطن ومشاركته للدولة فى تقديم كافة وسائل الدعم للمواطنين،

وقد قام النائب عاطف ناصر، امين عام الحزب بمحافظة القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بتكريم فريق الزيتون الفائز بنهائي دوري مستقبل وطن قسم قليوب.

وقد تم ايضا تكريم فريق بحري (كابتن سيد مصطفى )الفائز بالمركز الثاني

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.