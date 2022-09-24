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صحيفة: محاولة بايدن خفض سعر البنزين تقلص احتياطي النفط الاستراتيجي في بلاده
صحيفة: محاولة بايدن خفض سعر البنزين تقلص احتياطي النفط الاستراتيجي في بلاده
انتقدت صحيفة Wall Street Journal، سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مجال ضخ السلع والمواد الأساسية بشكل كبير، بهدف اجتذاب الناخبين قبيل انتخابات الكونغرس في نوفمبر.
وذكرت الصحيفة، أن التدخل السلعي الضخم الذي سمح به الرئيس جو بايدن في محاولة لخفض أسعار البنزين في الولايات المتحدة، ترك بلاده مع أقل احتياطيات نفط استراتيجية خلال الـ40 عاما الأخيرة، وذلك قبيل الاضطراب المحتمل في أسواق الطاقة العالمية.
وقالت الصحيفة، إنه مع حلول 16 سبتمبر، بقي في احتياطي النفط الاستراتيجي فقط حوالي 427 مليون برميل من النفط، وهو الأدنى منذ عام 1984.