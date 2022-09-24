بالصور “حملات تموينية مكثفة” لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار تجوب مدن محافظة القليوبية

كتبت سمية امين

بناء علي تعليمات السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الاستاذ عيد عبدالله وكيل وزارة التموين بالقليوبية

والاستاذة منال إحسان وكيلة المديرية وتعليمات هيئة الرقابة الادارية فى ضوء التوجيهات بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية المختلفة والتجارية وتشديد الرقابة علي الأسواق والأنشطة التجارية المختلفة ومحاربة كل محاولات الاستيلاء علي الدعم .

تشكلت حملة من الرقابة التموينية بالمديرية وإدارات التموينية والرقابة التجارية وحماية المستهلك لتجوب لبعض مدن محافظة القليوبية منها

شبين القناطر الخيرية ، بنها ،ادارة غرب شبرا الخيمه

ومع تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجارى لضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية واتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

* وتنفيذا للتوجيهات والتعليمات الصادره تشكلت اليوم عدة حملات للمديرية والادارات أسفرت عن:.

حملة الرقابة التموينية بالمديرية تحت إشراف مدير الرقابة أسفرت عن تحرير عدد ١٢ مخالفة متنوعة للمخابز.

وشملت المخالفة أيضا نتيجة شن حملة من قبل إدارة تموين بنها تحت إشراف مدير الإدارة أسفرت عن تحرير عدد ١١ مخالفة متنوعة للمخابز.

ووفي سياق متصل أسفرت حملة إدارة تموين غرب شبرا الخيمة تحت إشراف مدير الإدارة عن تحرير عدد ٨ مخالفة متنوعة للمخابز

ورصدت حملة إدارة تموين شبين القناطر تحت إشراف مدير الإدارة تحرير عدد ٧ مخالفة متنوعة للمخابز

بعدد إجمالي ٣٨ مخالفة للمخابز

وفي سياق متصل أضاف الاستاذ عيد عبدلله مدير المديرية التموين أن الحملات مستمر لأجل حماية المواطن وحصوله علي الدعم كامل قبل أن يقع فريسة لتجار الجاشعين

وإشارة الأستاذة منال وكيلة المديرية أن أننا بالمرصاد لكل تجار يسلب حق المواطنين