بناء على توجيهات محافظ القليوبية ايقاف بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بشبراالخيمة
بناءً على توجيهات معالي الوزير محافظ القليوبية اللواء. عبد الحميد الهجان وتعليمات اللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمه باالتصدي بكل قوة وحسم لحالات البناء المخالف بدون ترخيص قام المهندس. ايهاب مهدي نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمه مساء أمس الخميس الموافق22/9/2022بازالة فورية لشدة خشبية لسقف الدور الرابع العلوي والحوائط بأرض الجنينة شارع مسجد الرحمة بمرافقة المتابعة الميدانية والاشغالات وفني الإدارة الهندسية وتم فك الأخشاب والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف .