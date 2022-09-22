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” نيلوس” يحصد جائزة المسرح لذوى القدرات الخاصة بملتقى أولادنا الدولى السادس ٢٠٢٢

” نيلوس” يحصد جائزة المسرح لذوى القدرات الخاصة بملتقى أولادنا الدولى السادس ٢٠٢٢

كتب : أحمد سوى

تحت رعاية الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية
وبحضور ورعاية وزراء الهجرة والسياحة والآثار ، التضامن الإجتماعي ، والثقافة ، والشباب والرياضة ، والتخطيط والتنمية الإقتصادية ، والمجلس القومي للمرأة ، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ،
أقيم مهرجان ” أولادنا ” الدولى لفنون ذوى القدرات الخاصة فى دورته السادسة والذي تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ، برئاسة سهير عبد القادر تحت شعار “كلنا إنسان” والذى أقيم فعالياته فى الفترة من ١٥ حتى ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ ،
وبمشاركة وحضور وفود لذوى القدرات الخاصة من ٣٥ دولة أفريقية وآسيوية وأوربية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية .

ولأول مرة بمراكز الشباب القاهرة
شارك مركز شباب السيدة زينب بالعرض الفنى المسرحى ” نيلوس ”
والذى يتناول الموروث الحياتى و المعرفي للنهر العظيم نهر النيل الخالد
مروراً بظهور نجمة سوبدت معلنة بدء الفيضان .
و تناول العرض المشاهد الزراعية و الموسيقية و إحتفال الحصاد
و تناول للأسطورة المصرية ” رع ”
و شروق الشمس وجمع الثمار من الأشجار .
والعرض تم بمشاركة أكثر من خمسون طفلاً وطفلة من الأطفال ذوى القدرات الخاصة وعدد من الأطفال الأسوياء ليوضح رؤية الدمج الفنية من خلال عمل فنى جماعى للأطفال .
وقد شارك بالعرض عدد من أطفال دولة السودان ودولة جنوب السودان
تأثيراً بدور النيل العظيم فى دعم أواصر العلاقات بين الشعوب التى يجمعها نهر النيل تاريخياً جغرافياً وبينهما سبل وأطر وعادات وثقافة مشتركة .

ويأتى العرض برعاية
الدكتور/ سيد حُزين
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة
وبدعم الدكتورة / أمل فهمى
وكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة .
وبرؤية فنية للشاعر أحمد سمك
مدير إدارة الفنون بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة
وتحت إشراف الأستاذة / فاطمة على
مدير عام مركز شباب السيدة زينب
والعرض فكرة وإخراج الفنانة / ندى حبيب .
وقد حصل العرض على جائزة محمد صبحى لإبداعات أولادنا فى المسرح
وهى جائزة العروض المسرحية بالمهرجان .

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