بحضور نائبى محافظ القليوبية تكريم المتفوقين بنادى بنها الرياضى

فى احتفالية رائعة أقامها مجلس إدارة نادى بنها الرياضى برئاسة الدكتور مصبح الكحيلى وبحضور كلا من الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية والاستاذ سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم كرم مجلس ادارة نادى بنها الرياضى 50 متفوق دارسيا من ابناء أعضاء النادى الذين حصلوا على 95% فى الشهادة الأعدادية و90% علمى علوم و 85% علمى رياضة و80% أدبى للعام الدراسى 2021/2022

ومن جانبة وجة الدكتور مصبح الكحيلى رئيس مجلس ادارة النادى الشكر لجميع الحاضرين من المسؤلين بمحافظة القليوبية كما وجه التهنئة لجميع المتفوقين من الطلاب والطالبات أبناء اعضاء الجمعية العمومية للنادى مؤكدا على ان هذا التكريم ياتى كجزء من النشاط الاجتماعى للنادى والترابط الأسرى بين مجلس إدارة النادى واعضائة ولتحفيز جميع ابناء الاعضاء على التفوق الدراسى ولاعتبار المتفوقين هم الكنز الحقيقى والثروة المستقبلية لمصر وهم أساس تقدم الدول والشعوب ومشيرا الى أنة قد تم تكريم الطلاب بشهادات التقدير بالاضافة الى الجوائز المالية

وأكد الكحيلى على ان هذه الأحتفالية تأتى برعاية مجلس إدارة النادى وبتنظيم واشراف الاستاذة رضوى الشافعى عضو مجلس ادارة النادى والتى بذلت جهدا كبيرا لإظهار الاحتفالية بشكل يليق بناى بنها الرياضى وموجها لها كلا الشكر والتقدير على هذة الاحتفالية

وفى كلمتها وجهت الدكتور إيمان ريان نائب محافظ القليوبية الشكر لأولياء أمور الطلاب المتفوقين لتحملهم عام دراسى طويل والوقوف بجانب أبنائهم حتى وصلوا للتفوق فى هذا العام وموجه الشكر لإدارة النادى على هذة الدعوة الكريمة

وقال سمير حماد نائب محافظ القليوبية ان الدولة المصرية والجمهورية الجديد تقوم علي رعاية النابغين والمتفوقين مشيرا ان مبادرة نادي ينها من المبادرات الرائدة في هذا المجال وتعد استكمالا لجهود مجلس الادارة في رعاية المتفوقين علميا ورياضيا وفي كافة المجالات والانشطه التي يحضنها النادي

واكد سعيد ندا وكيل تعليم القليوبية على ضرورة تشجيع الطلاب المتفوقين وتحفيزهم على تحقيق الانجازات العلمية واكتشاف المواهب ورعاية النابغين مثنيا علي مبادرة نادي بنها الراضي لتكريم 50 من المتفوقين من اعضاء النادي في كافة المراحل التعليمية

ومن جانبها أعربت رضوى الشافعى عضو مجلس إدارة النادى عن بالغ سعادتها للاشراف على هذة الاحتفالية ومشاركة المتوفقين من ابناء اعضاء النادى فرحتهم بالتكريم على تفوقهم الدراسى متمنية لهم مزيدا من التفوق والنجاح خلال الفترة المقبلة والمراحل الدراسية القادمه ومواصله ذلك التفوق فى حياتهم العملية

وفى نهاية الحفل قدم مجلس ادارة نادى بنها الرياضى درع النادى لكل من الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبى محافظ القليوبية والاستاذ سعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم